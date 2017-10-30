Понедельник, 30 октября 2017

Коллегия Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону под председательством Романа Плиско приговорила 19-летнего жителя Краснодарского края Алексея Кудашева к четырем годам общего режима за посты в соцсети. О приговоре, вынесенном еще 12 сентября, только теперь сообщил “Интерфакс-Юг” со ссылкой на кубанское УФСБ.

Молодой человек был объявлен виновным по части 2 статьи 205.2 УК (публичные призывы к терроризму через интернет). Он полностью признал вину и заявил о раскаянии. Дело рассматривалось в особом порядке; слушания заняли два заседания. Кудашеву дали срок на год меньше минимального предела, установленного кодексом. Приговор, как следует из карточки дела на сайте суда, не обжаловался.

Согласно фабуле дела, Кудашев был администратором некоей группы “в одной из социальных сетей” и публиковал посты об “Имарате Кавказ” и “Исламском государстве”.

Молодого человека задержали прошлой осенью в Петербурге и там же арестовали. В январе нынешнего года краснодарское УФСБ объявило о деле, фабула которого напоминает дело Кудашева. Имя фигуранта спецслужба, однако, не уточняла. “Место жительства арестованного в интересах следствия не раскрывается”, – также говорилось в сообщении, которое распространил “Интерфакс-Юг”.