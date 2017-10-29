Воскресенье, 29 октября 2017

Бывшие советские политзаключенные назвали лицемерием и цинизмом открытие памятника жертвам политических репрессий в Москве. “Нельзя позволять авторитарной власти одной рукой открывать памятники жертвам репрессий, а другой творить произвол и беззаконие”, – говорится в открытом письме, поступившем в редакцию “Граней”. Его подписали Александр Подрабинек, Владимир Буковский, Павел Литвинов, Виктор Файнберг, Габриэль Суперфин, Эдуард Кузнецов, другие бывшие политзеки и участники демократического движения в СССР. Среди них лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и глава еврейской общины Украины Иосиф Зисельс.

В стране нарастают политические репрессии, в этой ситуации сотрудничество с властью в вопросе о памятнике “по меньшей мере аморально”, считают авторы письма. В понедельник, в День памяти жертв политических репрессий, Владимир Путин вместе с патриархом Кириллом откроет в Москве мемориал “Стена скорби” работы скульптора Георгия Франгуляна. В церемонии примут участие члены президентского Совета по правам человека.

“Нельзя разделять жертв политических репрессий на тех, кому уже можно ставить памятники, и тех, кого можно пока не замечать. Нельзя участвовать в памятных мероприятиях власти, которая на словах сожалеет о жертвах советского режима, а на деле продолжает политические репрессии и подавляет гражданские свободы в стране”, – подчеркивают бывшие советские диссиденты.

“Памятник жертвам политических репрессий без сомнения должен быть установлен в Москве, но лишь тогда, когда в стране не останется политзаключенных, когда палачи будут наказаны, а сами политические репрессии перестанут быть темой новостных сообщений и станут исключительно предметом изучения историков”, – заключают авторы письма.

Президентский указ о возведении мемориала жертвам политических репрессий был подписан в сентябре 2015 года. Памятник установлен на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца. Стоимость проекта составила 460 миллионов рублей.