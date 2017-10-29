Воскресенье, 29 октября 2017

В Татарии задержаны двое активистов “Артподготовки”: в Казани – Альберт Муратов, в Альметьевске – Сергей Андреев. Об этом сообщает “Медиазона”.

Как передавали “Idel.Реалии”, обыск у Муратова начался в 6 утра. Полицейские, зайдя в дом, повалили хозяина на пол. Была изъята вся оргтехника. По окончании обыска активиста увезли в региональный ЦПЭ.

Защитой Муратова занимается юрист “Открытого права” Эльза Нисанбекова.

Андреев, по данным твиттера “Протест-инфо”, в 8:20 успел передать сообщение о том, что полиция вскрывает дверь в его жилище. Далее связи с ним не было.

Кроме того, после 10:30 появилась информация о визите оперативников ЦПЭ в казанский штаб “Артподготовки”.

7 октября, в день рождения Владимира Путина, полицейские осмотрели машину Муратова и изъяли у активиста плакат “Терпение народа не безгранично”.

Андреев был организатором несогласованной антикоррупционной акции 12 июня в своем городе. Его, как и других активистов, задержали, однако затем освободили, обязав явиться в суд. Это требование активист проигнорировал. 19 июня полицейские забрали Андреева из дома, взломав дверь, и доставили на разбирательство. Оппозиционер был арестован на пять суток.

В дальнейшем Андреев выдвигался в депутаты горсовета, но проиграл выборы единоросу Рамилю Комарову, который, по утверждению активиста, вел подкуп избирателей.

Дома у Андреева остаются четверо детей.

С лета нынешнего года против активистов “Артподготовки” фабрикуют уголовные дела. Одно открыто против лидера движения – Вячеслава Мальцева. В начале июля он бежал из России и некоторое время спустя объявился во Франции. Активист Роман Губайдуллин из Балахны, Нижегородская область, в конце августа был отправлен в СИЗО. Алексей Политиков, один из ближайших сторонников Мальцева, 18 октября получил два года общего режима по “делу 26 марта”.

26 октября судья Красноярского крайсуда Андрей Малякин объявил “Артподготовку” экстремистской организацией. После вступления решения в силу достаточно будет одного подозрения в причастности к этой структуре, чтобы сфабриковать дело по статье 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации либо участие в таковой), санкция которой составляет до 10 лет колонии.

Между тем на другой день, 27-го числа, двое активистов “Артподготовки” – Юрий Корный и Андрей Кептя – были арестованы по более тяжкой – террористической – статье кодекса. Согласно фабуле дела, оппозиционеры намеревались при помощи бензина поджечь на Манежной площади Москвы поддоны с сеном, которые остались после прошедшего там фестиваля “Наш продукт”.