Воскресенье, 29 октября 2017

9-й арбитражный апелляционный суд в Москве отклонил жалобу германского концерна Siemens на отказ в аресте его газовых турбин, которые в нарушение договора были поставлены в аннексированный Крым. Об этом сообщает Интерфакс.

Siemens добивался ареста турбин как обеспечительной меры на время рассмотрения его иска, поданного в июле к “Сименсу – технологиям газовых турбин” – собственному совместному предприятию с российской фирмой “Силовые машины”, – а также ОАО “Технопромэкспорт” и одноименному ООО – дочерней фирме “Ростеха”. ОАО “Технопромэкспорт” покупала турбины Siemens, а ООО доставила их в Крым. Концерн настаивает на признании сделки недействительной с применением соответствующих последствий.

Однако 18 августа судья Арбитражного суда Москвы Владислав Сорокин отказал в применении такой обеспечительной меры, указав, будто “доводы заявителя носят предположительный, неопределенный характер”. Вопрос был рассмотрен без вызова сторон.

7 сентября судья этого же суда Екатерина Абрамова – также без вызова сторон – отклонила повторное ходатайство истца, несмотря на то что в документе указывалось, что ответчик уже ведет монтаж турбин в Крыму.

Слушания по существу иска должны были начаться полутора неделями позже, 18-го числа. Однако по ходатайству двух ответчиков – обеих фирм “Технопромэкспорт” – заседание отложили еще на месяц. Между тем третий ответчик – “Сименс – технологии газовых турбин” – без переведен в соистцы.

На слушаниях 16 октября ООО ”Технопромэкспорт” подало к Siemens встречный иск. В нем оспариваются три пункта контракта на поставку турбин в Россию. Первый запрещает без согласия поставщика перевозить технику в другой регион кроме изначально заявленного, второй не позволяет использовать турбины за пределами Краснодарского края, третий дает Siemens право не выполнять условия сделки, противоречащие санкциям Евросоюза и США. Как сообщалось, “Технопромэкспорт” указал во встречном иске, что эти условия контракта “прямо угрожают суверенитету России”.

О незаконной доставке четырех турбин Siemens в Крым стало известно в первой половине июля. Согласно контракту техника была поставлена для строящейся электростанции в Тамани, Краснодарский край. Однако в действительности две турбины привезли в Севастополь, а две другие – в Феодосию. При этом “Технопромэкспорт” за несколько предшествовавших месяцев неоднократно письменно подтверждал, что в Крым оборудование не попадет.

4 августа Евросоюз ввел санкции в связи с поставками турбин в Крым. В список попали замглавы Минэнерго Андрей Черезов, начальник департамента этого министерства Евгений Грабчак и директор ООО “Технопромэкспорт” Сергей Топор-Гилка, а также ОАО и ООО “Технопромэкспорт” и совместное с Siemens предприятие “Интеравтоматика”, на котором турбины реконструировали, чтобы, скрыв их происхождение, перевезти на аннексированный полуостров. 21 июля Siemens вышел из капитала этого СП.