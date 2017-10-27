Пятница, 27 октября 2017

Большое жюри присяжных одобрило первые обвинения спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о вмешательстве России в президентские выборы в США, сообщает CNN со ссылкой на источники.

О каких именно обвинениях идет речь, неизвестно, они засекречены по решению федерального судьи. С ними должны были ознакомить замгенпрокурора США Рода Розенcтайна.

Как утверждают источники, тех, против кого выдвинуты обвинения, могут взять под стражу уже в понедельник.

Мюллер созвал большое жюри присяжных в августе. Использование этого юридического инструмента позволяет спецпрокурору выписывать повестки в суд и судебные приказы, вызывать свидетелей для дачи показаний, запрашивать документы. Создание жюри означает, что расследование принимает затяжной и может привести к предъявлению уголовных обвинений.

Известно, что присяжные в августе выписали ряд повесток в связи со встречей сына президента США Дональда Трампа с российским адвокатом Натальей Весельницкой, в сентябре Большое жюри допрашивало политтехнолога, экс-начальника избирательного штаба Трампа Пола Манафорта, который участвовал во встрече.