Пятница, 27 октября 2017

Центральное бюро Интерпола рекомендовало странам-участницам международной полицейской организации игнорировать запросы о розыске из России, поданные в одностороннем порядке, сообщает “Голос Америки”.

Членов Интерпола предупредили о том, что Россия не может использовать организацию “для преследования собственных целей”.

Также руководство Интерпола уведомило страны-участницы об отмене одностороннего запроса о розыске основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, поданного Россией.

В четверг об отмене розыска Интерпола заявил сам Браудер. По словам финансиста, организация не позволила его разыскивать уже в пятый раз.

22 октября The Guardian сообщила, что Россия в одностороннем порядке внесла Браудера в базу розыска Интерпола по процедуре diffusion (“рассылка”), которая допускает направление объявления о розыске напрямую странам – членам организации в обход Генерального секретариата. Этот шаг был санкционирован президентом Владимиром Путиным, сообщили источники издания.

По словам самого Браудера, его предупредили о помещении в базу Интерпола электронным письмом из Министерства национальной безопасности США. В документе сообщалось, что статус Браудера как участника программы Global Entry, упрощенного безвизового въезда в США, был аннулирован. Позже в ведомстве уточнили, что такое решение было принято из-за внесения Браудера в списки Интерпола через процедуру diffusion.

В понедельник бизнесмен заявил, что ему аннулировали американскую визу. Позже он уточнил в эфире CNBC, что имел в виду разрешение на безвизовый въезд.

Однако на другой день в управлении таможенной и пограничной службы США заявили, что Браудер сохранил право на безвизовый въезд в страну.

В прошлом российские власти посылали запросы на розыск политических противников в генеральный секретариат Интерпола. Руководство организации обычно отклоняет такие запросы, ссылаясь на статью 3 ее устава, которая запрещает Интерполу вести политическую деятельность.