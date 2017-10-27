Пятница, 27 октября 2017

В случае нового конфликта на Корейском полуострове в первые дни войны погибнут от 30 до 300 тысяч человек, даже если стороны не будут применять ядерное оружие. Такие данные приводятся в докладе службы исследований Конгресса США, сообщает Bloomberg.

Эксперты пришли к такой оценке, исходя из возможностей северокорейской артиллерии, которая способна делать до 10 тысяч залпов в минуту. Под обстрелом окажется и столица Южной Кореи Сеул.

Всего, говорится в докладе, новая корейская война может затронуть до 25 миллионов человек по обе стороны демилитаризованной зоны, включая 100 тысяч американских граждан.

По мнению авторов доклада, в новый конфликт окажутся вовлечены Китай, Япония и Россия. В случае войны возникнет массовый поток беженцев из КНДР в северо-восточный Китай, отмечается в исследовании.

Эксперты Конгресса заключают, что американские дипломатические меры, санкции и демонстрация военной силы, возможно, замедлили, но не остановили продвижение ядерной программы КНДР.

Как сообщает Yonhap, в понедельник во время визита в Сеул глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что КНДР получит “массированный военный ответ” в случае применения Пхеньяном ядерного оружия.

“Любая атака на Соединенные Штаты или наших союзников непременно будет отражена”, – сказал Мэттис. По словам американского министра обороны, в случае агрессии армия КНДР будет побеждена объединенными силами США и союзников страны.

Мэттис отметил, что КНДР стала представлять опасность из-за своих “ненужных” ядерной и ракетной программ. Американская администрация добивается полной денуклеаризации Корейского полуострова, а не военных действий, подчеркнул он. Глава военного ведомства США призвал северокорейский режим прекратить провокации, которые, по его словам, угрожают “катастрофой” другим странам.

19 октября КНДР пригрозила нанести “невообразимый удар” по американским и японским кораблям, принимающим участие в совместных учениях в Желтом море у берегов Корейского полуострова. “США сами подвели к нам цели, которые мы наметили для уничтожения в первую очередь. Пусть США ждут, что по ним будет нанесен невообразимый удар в невообразимое время”, – говорилось в заявлении Центрального телеграфного агентства Кореи.

На следующий день директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что Северная Корея достаточно близка к получению ядерного оружия. По его словам, до завершения ядерной программы Пхеньяна остались “месяцы”. Директор ЦРУ признал, что усилия американской разведки по сбору данных о ядерном оружии Северной Кореи “далеки от совершенства”. За последние пять лет Пхеньян стал намного ближе к этой цели, а за следующие пять месяцев еще сильнее к ней приблизится, отметил Помпео.

В понедельник генерал американских военно-воздушных сил Дэвид Голдфайн заявил, что военные впервые с 1991 года начинают приводить стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress в боевую готовность для несения круглосуточного дежурства с ядерным оружием. По словам генерала, приказ возобновить дежурство пока не поступил, но подготовка ведется в ожидании того, что он может быть отдан.