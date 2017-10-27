Пятница, 27 октября 2017

Вице-премьер Испании Сорайя Саэнс де Сантамария временно назначена главой Каталонии. Соответствующий указ короля страны опубликован в официальном правительственном вестнике.

Согласно документу, до новых выборов в каталонский парламент испанское правительство берет на себя полномочия женералитата (правительства) региона. Выборы должны пройти 21 декабря. Новый созыв парламента региона должен будет сформировать следующее каталонское правительство

Как сообщает El Pais, новым начальником каталонской полиции стал верховный комиссар по территориальной координации местного полицейского корпуса Ферран Лопес. До этого полномочия руководителя местных правоохранителей на себя взял глава МВД Испании Хуан Игнасио Соидо. Прежний начальник полиции Каталонии Жозеп Луис Траперо, уволенный накануне, подозревается в бездействии при беспорядках в Барселоне перед референдумом о независимости.

Накануне вечером правительство Испании с разрешения сената страны распустило правительство и парламент Каталонии. Это произошло сразу после того, как каталонские депутаты приняли декларацию независимости. “За” проголосовали 70 депутатов, против выступили 10, двое воздержались. При этом 53 депутата бойкотировали голосование.

Мадрид впервые применил статью 155 испанской Конституции, позволяющую приостанавливать автономию региона, если его руководство “не выполняет обязательства, предусмотренные Конституцией или другими законами, либо его действия наносят серьезный ущерб общегосударственным интересам”.

На следующей неделе Генпрокуратура Испании собирается передать в суд обвинение в мятеже против экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона. По уголовному кодексу королевства ему может грозить до 30 лет лишения свободы. По сведениям El Mundo, если Пучдемон откажется покидать пост главы региона добровольно, его также могут обвинить в незаконном присвоении властных полномочий. За это он может получить до трех лет тюрьмы.

Референдум по вопросу о независимости Каталонии состоялся 1 октября. По данным властей автономии, за отделение от Испании выступили свыше 90 процентов проголосовавших – 2,26 миллиона человек. Явка составила 42 процента. После начала голосования испанские силовики начали штурмовать участки и выносить оттуда урны. Участников референдума задерживали и били. В ряде случаев демонстрантов обстреливали резиновыми пулями. Всего от действий силовиков пострадали 844 человека, при этом полиция самой Каталонии референдуму не препятствовала.

По закону о референдуме депутаты парламента автономии должны были провозгласить независимость через 48 часов после него, однако не стали сразу этого делать. 10 октября Пучдемон призвал парламентариев отложить принятие декларации независимости на несколько недель для облегчения переговоров с Брюсселем и Мадридом. На другой день президент и 72 депутата из 135 подписали декларацию, однако она не приобрела юридической силы, поскольку не была проголосована в парламенте. 12 октября премьер-министр Испании Мариано Рахой призвал руководство Каталонии в течение недели дезавуировать документ. Однако власти автономии этого не сделали.

21 октября испанское правительство провело чрезвычайное заседание. По его итогам Рахой заявил, что предложит Сенату страны распустить правительство Каталонии, уволить Пучдемона и назначить перевыборы каталонского парламента. Премьер-министр подчеркнул, что правительство не прекращает самоуправление, а увольняет “людей, которые поставили его вне закона”.

На следующий день Пучдемон заявил, что действия властей Испании – самый страшный удар по народу Каталонии со времен диктатуры Франсиско Франко. Испанское правительство выступает против демократической воли каталонцев и последовательно отказывается от возможностей для диалога, отметил он.