Пятница, 27 октября 2017

Экс-глава женералитата (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон в видеообращении призвал жителей региона к сопротивлению “мирным и цивилизованным путем” решениям Мадрида, не уточнив способов протеста. Правительство Испании ввело в Каталонии прямое правление.

Пучдемон пообещал вести “демократическую борьбу” против статьи 155 конституции Испании, предусматривающей ввод прямого управления в регионе. Он записал обращение на фоне флагов Каталонии и Евросоюза. Местонахождение Пучдемона не раскрывается.

По словам каталонского лидера, старое правительство региона продолжит свою работу. Он не уточнил, в какой форме это будет происходить.

Пучдемон сказал, что считает нелегитимными решения правительства и Сената Испании. Он добавил, что прежнее каталонское правительство “не хочет быть причиной применения силы” и намерено “сохранить себя от репрессий”.

На следующей неделе Генпрокуратура Испании собирается передать в суд обвинения в мятеже против Пучдемона. По уголовному кодексу королевства ему может грозить до 30 лет колонии. Также экс-чиновник может получить до трех лет тюрьмы по статье о незаконном присовении властных полномочий, если откажется покидать пост.

В субботу днем отстраненное правительство Каталонии приказало местным чиновникам передать дела новой администрации, назначенной Мадридом

Всего испанское правительство уволило 141 местного чиновника. Во избежание беспорядков прежнее руководство Каталонии рекомендовало отстраненным должностным лицам не организовывать протестных акций и не участвовать в них.

В субботу утром Мадрид назначил временным главой Каталонии испанского вице-премьера Сорайю Саэнс де Сантамария. Она будет управлять регионом до парламентских выборов, которые назначены на 21 декабря. Новый созыв парламента региона должен будет сформировать следующее каталонское правительство.

Накануне вечером правительство Испании с разрешения Сената страны распустило правительство и парламент Каталонии. Это произошло сразу после того, как каталонские депутаты приняли декларацию независимости. “За” проголосовали 70 депутатов, против выступили 10, двое воздержались. При этом 53 депутата бойкотировали голосование.

Мадрид впервые применил статью 155 испанской Конституции, позволяющую приостанавливать автономию региона, если его руководство “не выполняет обязательства, предусмотренные Конституцией или другими законами, либо его действия наносят серьезный ущерб общегосударственным интересам”.

Референдум по вопросу о независимости Каталонии состоялся 1 октября. По данным властей автономии, за отделение от Испании выступили свыше 90 процентов проголосовавших – 2,26 миллиона человек. Явка составила 42 процента. После начала голосования испанские силовики начали штурмовать участки и выносить оттуда урны. Участников референдума задерживали и били. В ряде случаев демонстрантов обстреливали резиновыми пулями. Всего от действий силовиков пострадали 844 человека, при этом полиция самой Каталонии референдуму не препятствовала.

По закону о референдуме депутаты парламента автономии должны были провозгласить независимость через 48 часов после него, однако не стали сразу этого делать. 10 октября Пучдемон призвал парламентариев отложить принятие декларации независимости на несколько недель для облегчения переговоров с Брюсселем и Мадридом. На другой день президент и 72 депутата из 135 подписали декларацию, однако она не приобрела юридической силы, поскольку не была проголосована в парламенте. 12 октября премьер-министр Испании Мариано Рахой призвал руководство Каталонии в течение недели дезавуировать документ. Однако власти автономии этого не сделали.

21 октября испанское правительство провело чрезвычайное заседание. По его итогам Рахой заявил, что предложит Сенату страны распустить правительство Каталонии, уволить Пучдемона и назначить перевыборы каталонского парламента. Премьер-министр подчеркнул, что правительство не прекращает самоуправление, а увольняет “людей, которые поставили его вне закона”.

На следующий день Пучдемон заявил, что действия властей Испании – самый страшный удар по народу Каталонии со времен диктатуры Франсиско Франко. Испанское правительство выступает против демократической воли каталонцев и последовательно отказывается от возможностей для диалога, отметил он.