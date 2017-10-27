Пятница, 27 октября 2017

Суд города Горячий Ключ в Краснодарском крае арестовал на 10 суток местную активистку Раису Погодаеву за репост во “Вконтакте” видеоролика с нацистской символикой, сообщает “Кавказский узел” со ссылкой на бывшую политзаключенную Дарью Полюдову. Решение было вынесено в пятницу.

Погодаеву признали виновной по части 1 статьи 20.3 КоАП (публичное демонстрирование нацистской символики). У нее не было адвоката. Активистка отбывает наказание в местном изоляторе временного содержания.

По словам краснодарского оппозиционера Дмитрия Шкляева, административное дело против Погодаевой было открыто некоторое время назад. “Я знаю, что административное дело было возбуждено довольно давно, а вчера вдруг полицейские приехали к ней домой, силой скрутили ее и увезли в суд”, – сказал Шкляев.

Погодаевой вменили датированный 23 июня репост видеоролика краснодарского блогера Леонида Кудинова, в котором рассказывалось про дело сторонницы движения “Артподготовка” в Краснодаре Натальи Кудеевой (Смирновой), арестованной на 14 суток за размещение во “Вконтакте” коллажа со свастикой и фотографией Владимира Путина.

В ролике блогер демонстрирует созданные сторонниками Кремля карикатуры со свастикой, наложенной на фотографии Алексея Навального, бывшего президента США Барака Обамы, президента Украины Петра Порошенко и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Кроме того, Кудинов призвал силовиков проверить наклейки на автомобили “Можем повторить”, на которых также изображена свастика.

1 августа краевая прокуратура возбудила против самого Кудинова административное дело по той же статье за этот ролик. В постановлении прокуратуры говорилось, что видеозапись содержит нацистскую символику, которая “оскорбляет память о жертвах, понесенных в ходе Великой Отечественной войны” и “может причинить страдания людям, чьи родственники погибли в Великой Отечественной войне”. Позже блогера оштрафовали за видеозапись на тысячу рублей.

Кудеева, координатор прогулок “Артподготовки” в Краснодаре, была помещена под административный арест 20 июня по решению Ленинского райсуда Краснодара. Ее также признали виновной по части 1 статьи 20.3 КоАП. В спецприемнике у активистки ухудшилось состояние здоровья, она объявляла голодовку.