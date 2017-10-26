Четверг, 26 октября 2017

Российское консульство в Дамаске зарегистрировало смерть как минимум 131 россиянина в Сирии с начала года – такой порядковый номер был у выданной диппредставительством справки от смерти от 14 октября, оказавшейся в распоряжении Reuters.

Посольство не регистрирует погибших кадровых военных, но в это число могут входить убитые наемники частных военных компаний. Консульство скорее всего не учитывает погибших россиян, воевавших на стороне исламистов: их тела не возвращают на родину.

Нумерация справок о смерти в посольствах начинается заново каждый год, номер документа соответствует числу скончавшихся в стране россиян в стране на момент выдачи справки.

Справка, опубликованная агентством, свидетельствует о смерти 36-летнего жителя Краснодара Сергея Поддубного. В документе говорится, что он погиб 28 сентября в городе Тиас мухафазы Хомс, причина смерти – “обугливание тела”. Родственник и один из знакомых Поддубного подтвердили агентству, что погибший воевал в Сирии по частному контракту.

В распоряжении агентства оказались еще две консульские справки – о смерти в Сирии Дмитрия Маркелова и Юрия Сокальского, выданные 3 февраля. Они были под номерами 9 и 13: значит, в этот день была зарегистрирована гибель как минимум пятерых граждан России. Маркелов, говорилось в справке, погиб 29 января от осколочных и пулевых ранений”, Сокальский скончался 31 января от многочисленных осколочных ранений.

Неназванный российский дипломат сказал агентству, что показатели смертности россиян в Сирии необычно высокие: по его словам, в стране умирало до 20 россиян в год. В Сирии зарегистрировано около пяти тысяч российских избирателей.

Агентство Reuters насчитало 26 подтвержденных случаев гибели российских наемников в Сирии в 2017 году. По данным Минобороны, в стране с начала года были убиты 16 кадровых российских военных.

16 октября группа Conflict Intelligence Team сообщила со ссылкой на данные в открытых источниках, что в августе-сентябре в Сирии погибли как минимум девять наемников частной военной компании Вагнера. При этом бывший”министр обороны” ДНР Игорь Гиркин со ссылкой на бывшего наемника ЧВК Вагнера, воевавшего в Сирии, утверждает, что за последнюю неделю сентября и начало октября в стране погибли до 60 наемников компании и около 20 кадровых российских военнослужаших.