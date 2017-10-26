Четверг, 26 октября 2017

Парламент Каталонии принял резолюцию о независимости от Испании, сообщает El Pais. За ее принятие проголосовали 70 депутатов, против выступили 10, двое воздержались. При этом 53 депутата бойкотировали голосование.

Накануне председатель женералитата (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон отверг требование Мадрида и провести досрочные выборы и заявил, что парламент автономии продолжит работу.

Конституционный суд Испании дал каталонским депутатам три дня, чтобы аннулировать принятую декларацию независимости, сообщает El Confidencial.

Как передает El Pais, после принятия каталонским парламентом декларации независимости Сенат Испании разрешил правительству уволить женералитат (правительство) региона и распустить его парламент. За отставку каталонских органов власти проголосовали 214 сенаторов, против выступили 47. Теперь правительство Испании может отстранить власти автономии, в таком случае в течение полугода должны быть проведены досрочные выборы в парламент Каталонии.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой, выступая в Сенате, назвал “преступлением” действия каталонских депутатов и пообещал, что испанское правительство “восстановит верховенство закона”.

Мадрид впервые применил статью 155 испанской конституции, позволяющую приостанавливать автономию региона, если его руководство “не выполняет обязательства, предусмотренные Конституцией или другими законами, либо его действия наносят серьезный ущерб общегосударственным интересам”.

Вечером в Барселоне тысячи жителей собрались на площади Святого Иакова, чтобы отпраздновать провозглашение независимости.

“Для ЕС ничего не меняется. Испания остается нашим единственным собеседником. Я надеюсь, что испанское правительство предпочитает силу аргумента, а не аргумент силы”, – прокомментировал решение каталонского парламента председатель Европейского совета Дональд Туск.

В Госдепартаменте США заявили, что считают Каталонию частью Испании и поддерживают “конституционные меры правительства по поддержанию единства и стабильности Испании”.

Референдум по вопросу о независимости Каталонии состоялся 1 октября. По данным властей автономии, за отделение от Испании выступили свыше 90 процентов проголосовавших – 2,26 миллиона человек. Явка составила 42 процента. После начала голосования испанские силовики начали штурмовать участки и выносить оттуда урны. Участников референдума задерживали и били. В ряде случаев демонстрантов обстреливали резиновыми пулями. Всего от действий силовиков пострадали 844 человека, при этом полиция самой Каталонии референдуму не препятствовала.

По закону о референдуме депутаты парламента автономии должны были провозгласить независимость через 48 часов после него, однако не стали сразу этого делать. 10 октября Пучдемон призвал парламентариев отложить принятие декларации независимости на несколько недель для облегчения переговоров с Брюсселем и Мадридом. На другой день президент и 72 депутата из 135 подписали декларацию, однако она не приобрела юридической силы, поскольку не была проголосована в парламенте. 12 октября премьер-министр Испании Мариано Рахой призвал руководство Каталонии в течение недели дезавуировать документ. Однако власти автономии этого не сделали.

21 октября испанское правительство провело чрезвычайное заседание. По его итогам Рахой заявил, что предложит Сенату страны распустить правительство Каталонии, уволить Пучдемона и назначить перевыборы каталонского парламента. Сенат Испании рассмотрит инициативу правительства 27 октября. Премьер-министр подчеркнул, что правительство не прекращает самоуправление, а увольняет “людей, которые поставили его вне закона”.

На следующий день Пучдемон заявил, что действия властей Испании – самый страшный удар по народу Каталонии со времен диктатуры Франсиско Франко. Испанское правительство выступает против демократической воли каталонцев и последовательно отказывается от возможностей для диалога, отметил он.