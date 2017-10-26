Мятеж богомерзких народов
Какова основная идея фильма, посвященного революции 1905 года?
Это была классическая “цветная революция”, инспирированная внешними врагами страны… Отдельный эпизод посвящен провокации, получившей название “Кровавое воскресенье”. Была манифестация с обманутыми рабочими, использованными вслепую как коллективная жертва… Беглые российские революционеры, американские банкиры, английские и японские разведчики… либерал Павел Милюков, польские, финские, кавказские и еврейские националисты; писатель Максим Горький, промышленник Савва Морозов – все эти люди внесли свой вклад в череду кровавых событий в России в 1905-1907 годах. Также, опираясь на документы, мы исследуем в фильме знаменитый Кишиневский еврейский погром 1903 года, после которого на Россию полились из-за рубежа и со страниц либерально-революционной прессы потоки грязи, обвинения в государственном антисемитизме (это, мягко говоря, не соответствовало действительности).
Елена Чавчавадзе, автор фильма “Революция. Западня для России”
Ложь воплотилася в булат;
Каким-то божьим попущеньем
Не целый мир, но целый ад
Тебе грозит ниспроверженьем.
Все богохульные умы,
Все богомерзкие народы
Со дна воздвиглись царства тьмы
Во имя света и свободы!
Тебе они готовят плен,
Тебе пророчат посрамленье, -
Ты – лучших, будущих времен
Глагол, и жизнь, и просвещенье!
Федор Тютчев. “Теперь тебе не до стихов…”