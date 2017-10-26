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Мятеж богомерзких народов

Четверг, 26 октября 2017

Какова основная идея фильма, посвященного революции 1905 года?
Это была классическая “цветная революция”, инспирированная внешними врагами страны… Отдельный эпизод посвящен провокации, получившей название “Кровавое воскресенье”. Была манифестация с обманутыми рабочими, использованными вслепую как коллективная жертва… Беглые российские революционеры, американские банкиры, английские и японские разведчики… либерал Павел Милюков, польские, финские, кавказские и еврейские националисты; писатель Максим Горький, промышленник Савва Морозов – все эти люди внесли свой вклад в череду кровавых событий в России в 1905-1907 годах. Также, опираясь на документы, мы исследуем в фильме знаменитый Кишиневский еврейский погром 1903 года, после которого на Россию полились из-за рубежа и со страниц либерально-революционной прессы потоки грязи, обвинения в государственном антисемитизме (это, мягко говоря, не соответствовало действительности).

Елена Чавчавадзе, автор фильма “Революция. Западня для России”

Ложь воплотилася в булат;
Каким-то божьим попущеньем
Не целый мир, но целый ад
Тебе грозит ниспроверженьем.

Все богохульные умы,
Все богомерзкие народы
Со дна воздвиглись царства тьмы
Во имя света и свободы!

Тебе они готовят плен,
Тебе пророчат посрамленье, -
Ты – лучших, будущих времен
Глагол, и жизнь, и просвещенье!

Федор Тютчев. “Теперь тебе не до стихов…”