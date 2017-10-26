Четверг, 26 октября 2017

Пресненский райсуд Москвы выписал штрафы по 10 тысяч рублей троим волонтеров штаба Алексея Навального, которые растянули на ограде Белого дома баннер “Путин, ты ответишь за “Норд-Ост”, сообщает ОВД-Инфо.

Все активисты были признаны виновными по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия). Их имена неизвестны.

После акции волонтеров Навального задержали и доставили в отдел полиции “Пресненский”.

23 октября 2002 года чеченские боевики во главе с Мовсаром Бараевым захватили около 914 заложников в московском Театральном центре на Дубровке во время представления мюзикла “Норд-Ост”. Террористы требовали вывода российских войск из Чечни. Они убили пятерых заложников. Через три дня, 26 октября, здание центра было взято штурмом с использованием усыпляющего газа, от которого пострадали главным образом заложники. В результате штурма погибли все 40 террористов и, по официальным данным, 125 заложников, в том числе 10 детей.

Точная причина смерти заложников официально не установлена. Однако родственники погибших уверены, что они были отравлены газом, примененным при штурме, либо же умерли из-за несвоевременного оказания медицинской помощи.

В мае 2008 года Путин в интервью французской газете Le Monde заявил, что во время терактов “Норд-Осте” и в Беслане российские власти принимали правильные решения. “Уверен, что если бы мы постарались решить иначе, это все продолжалось бы, – сказал Путин. – Можно было бы рассчитывать на более эффективную деятельность наших специальных подразделений. Но то, что мы должны были пресекать попытки дестабилизировать страну – это совершенно очевидно, и любая страна мира, как только она идет на уступки террористам, в конечном счете, она несет большие потери, чем те, которые возникают в ходе проведения спецопераций”. По его словам, уступки террористам в конечном итоге разваливают государство и увеличивают количество жертв.