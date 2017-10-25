Среда, 25 октября 2017

Скажу честно: с самого начала этой истории у меня было острое желание отказаться от степени. Без обсуждения. Зачем мне вся эта странная, заведомо репутационно проигрышная история? Зачем? Ну, отберет у меня “Диссернет” ученую степень, [но] он не отберет у меня мои книги, изданные и проданные сотнями тысяч экземпляров. Вряд ли отберет у меня фильмы, снятые по этим книгам, которые видели десятки миллионов людей. Вряд ли отберет у меня звание профессора… Вряд ли отберет мое честное имя. У меня был большой соблазн публично отказаться от ученой степени… Но, во-первых, я не частное лицо, каков бы ни был велик эмоциональный порыв бросить партбилет на стол, я осознаю общие, не касающиеся меня лично последствия. И подобные демарши служат не созиданию, а разрушению, в конечном счете ставя под сомнение всю нашу систему. Вторая причина. Я много лет занимаюсь исторической публицистикой, всю жизнь изучаю, я люблю историю. Многие из вас, с кем мы знакомы, это подтвердят. Я профессионально занимаюсь популяризацией истории, сохранением исторической памяти и памятников культурного наследия. Почему я должен жертвовать годами своей жизни и своего труда, потакая тем, кто сам создать ничего не может, но рвется разрушить созданное другими? Поэтому я выбрал сложный путь защищать свой труд и защищать свои убеждения.

Владимир Мединский, доктор исторических наук, министр культуры. Выступление на заседании президиума ВАК 20 октября 2017 года

Страшный гнев… вдруг бесследно исчез, его сменили неуверенность и испуг. “Что же они со мной делают? Как можно так? Угробить хотят!” – на миг растерянно подумал он, подходя к столу…

- Я, товарищи, со времен революции – в партии… И в Первой Конной армии… Мне дали орден… Я же не враг, зачем со мною так? Я был в армии израненный… Под Касторной получил контузию… Может, я ошибался… Не знаю. Вы ученее меня. Вы курсы проходили, вам виднее. Своей вины я не умаляю. Судите как хочете. Одно прошу понять… – ему опять не хватило дыхания, осекся на полуслове и с минуту молчал. – Поймите, братцы, что это у меня без злого умысла супротив партии…

- Кончен разговор, Нагульнов!.. Клади сюда партбилет!..

Нагульнов мертвенно побледнел. Крупная дрожь сотрясала его, а голос был почти не слышен, когда он говорил:

- Партбилет я не отдам.

- Заставим отдать…

- Партбилет я тебе не отдам!.. – повторил Макар. Голос его окреп, со лба и скуластых щек медленно сходила голубоватая бледность. – И партии я буду ишо нужен… И мне без партии не жить! А тебе не подчинюсь!.. Вот он, билет, в грудном кармане… Попробуй, возьми его! Глотку перерву!

Михаил Шолохов. “Поднятая целина”