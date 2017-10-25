Среда, 25 октября 2017

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в новом видеообращении против фильма Алексея Учителя “Матильда” напомнила генпрокурору Юрию Чайке о бизнесе его сыновей – эти факты были обнародованы Фондом борьбы с коррупцией.

“Очень жаль, что для некоторых руководителей серьезных ведомств отстаивать интересы своей семьи, успешных детей, чтобы никто не нарушил их право на неприкосновенность частной жизни, – это важнее, нежели стоять за честь страны, ее первого лица и за историческую правду”, – заявила Поклонская. Новый ролик она записала на Красной площади.

По словам Поклонской, прокуратура не стала расследовать финансовые нарушения при съемках “Матильды”, про которые она заявляла.

Поклонская предположила, что после премьеры “Матильды” власти будут “копаться” в ее деятельности на посту российского прокурора Крыма. По ее словам, на этой должности она отказалась выполнить приказ одного из заместителей генпрокурора убрать из своего кабинета портрет Николая II.

1 декабря 2015 года Фонд борбы с коррупцией опубликовал в интернете фильм “Чайка”. В нем утверждалось, что сын генпрокурора Артем Чайка инвестирует десятки миллионов евро в греческий бизнес и недвижимость. Также в расследовании упоминается Ольга Лопатина, бывшая жена замгенпрокурора Геннадия Лопатина. По данным ФБК, ей принадлежит 25 процентов в компании “Сахар Кубани”, причем такими же долями владеют жены бандитов из станицы Кущевской Сергея Цапка и Вячеслава Цеповяза. Кроме того, ФБК обнаружил как минимум 12 объектов недвижимости, которыми владеют сыновья Чайки Артем и Игорь.

18 октября в предыдущем видеообращении Поклонская призвала Чайку инициировать признание фильма “Матильда” экстремистским и отзыв у него прокатного удостоверения. “Поджоги кинотеатров, машин, покушения на взрывы, призывы к сожжению людей, ведение “черных списков”, угрозы, молитвенные стояния верующих всей России против фильма, митинги, карикатуры, постановки стриптиз-шоу, высмеивающих святых и православных людей, – это то, что уже наступило сегодня от проекта “Матильда”, – подчеркивала депутат.

16 октября Генпрокуратура отчиталась, что не нашла нарушений при финансировании фильма Учителя, а также не обнаружила в картине признаков экстремизма.

По мнению Поклонской, Россия представлена в фильме Учителя “как страна виселиц, пьянства и блуда”, а кроме того, картина оскорбляет “лиц, официально канонизированных”, в том числе Николая II. С декабря 2016 года Поклонская направила в Генпрокуратуру десятки доносов на создателей “Матильды”.

Премьерный показ фильма состоялся 23 октября в Мариинском театре в Петербурге (

ВИДЕО), а на другой день – в кинотеатре “Октябрь” в Москве. В столице у кинотеатра полиция задержала семерых активистов движения “Сорок сороков”.