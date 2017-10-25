Среда, 25 октября 2017

По уголовному делу о хищениях в “Седьмой студии” задержана директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум. Об этом сообщает глава “Руси Сидящей” Ольга Романова.

Апфельбаум ранее работала в Министерстве культуры, в том числе руководила департаментом государственной поддержки искусства и народного творчества. “По версии следствия, вступив в сговор с художественным руководителем АНО “Седьмая студия” Серебренниковым, Апфельбаум в 2011-2014 годах от имени Минкультуры России подписывала с данной организацией соглашения о предоставлении государственных субсидий в сумме свыше 214 миллионов рублей и обеспечивала последующее согласование поступавшей по итогам их исполнения отчетной документации, содержавшей завышенные сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий, чем способствовала хищению Серебренниковым и иными лицами бюджетных денежных средств в размере не менее 68 миллионов рублей”, – сообщили в пресс-службе СКР.

“Вина Апфельбаум в совершении мошенничества в особо крупном размере подтверждается показаниями свидетелей, протоколами очных ставок, результатами оперативно-розыскной деятельности, изъятыми в ходе расследования финансовыми документами и иными доказательствами. В ближайшее время Апфельбаум будет предъявлено обвинение, – заявили в СКР. – Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ей меры пресечения”.

Позже в четверг адвокат Ирина Поверинова сообщила, что Апфельбаум предъявили обвинение. “Сегодня моей подзащитной было предъявлено обвинение. Свою вину она не признает”, – сказала Поверинова. По словам адвоката, в пятницу следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении Апфельбаум. “Какую попросят меру – мы пока не знаем”, – сказала Поверинова.

До этого по делу “Седьмой студии” Апфельбаум проходила свидетелем. 23 мая у нее был проведен обыск, а затем Апфельбаум допросили в СКР.

Обвиняемыми по делу стали экс-генпродюсер АНО “Седьмая студия” Алексей Малобродский, экс-директор Юрий Итин, бывший главбух Нина Масляева и основатель студии режиссер Кирилл Серебренников. Всем им предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Вину фигуранты не признают, за исключением пошедшей на сделку со следствием Масляевой.

Малобродский находится в СИЗО. Серебренников, Итин и Масляева помещены под домашний арест. 17 октября судья Басманного райсуда Артур Карпов продлил сроки мер пресечения всем фигурантам дела до 19 января.

Еще одна обвиняемая, бывший исполнительный продюсер Екатерина Воронова, бежала из страны и объявлена в международный розыск.

16 сентября стало известно, что потерпевшим по делу признано Минкультуры. Министерство планирует на стадии предварительного следствия подать гражданский иск к обвиняемым с требованием возместить причиненный ущерб, который оценивает в 68 миллионов рублей.