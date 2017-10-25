Среда, 25 октября 2017

Сервис микроблогов Твиттер запретил размещение рекламных постов на своей платформе всем аккаунтам телеканала Russia Today и агентства Sputnik, сообщает пресс-служба сервиса. Решение вступает в силу немедленно.

“Решение основано на наших собственных исследованиях, связанных с предвыборной кампанией в США в 2016 году, а также на заключении разведывательного сообщества США о попытках RT и Sputnik вмешаться в ход выборов с ведома российских властей, – говорится в сообщении. – Нам было нелегко принять это решение, и мы идем на этот шаг сейчас в рамках приверженности предоставления честных услуг пользователям”.

Все 1,9 миллиона долларов, полученные с 2011 года от продажи рекламы RT и Sputnik, Твиттер направит на независимые исследования об использовании сервиса для влияния на гражданское общество и выборы.

27 сентября стало известно, что комитет Сената США по разведке пригласил топ-менеджеров Фейсбука, Твиттера и Google на открытые слушания в Конгрессе, посвященные российскому вмешательству в выборы. Заседание назначено на 1 ноября.

29 сентября администрация Твиттера заблокировала аккаунты, предположительно связанные с российским вмешательством. “Из примерно 450 учетных записей, которыми Фейсбук недавно поделился в рамках своей проверки, мы пришли к выводу, что 22 из них связаны с аккаунтами в Твиттере. Все эти идентифицированные учетные записи были уже приостановлены или мы их немедленно заблокировали за нарушение наших правил, в основном за нарушение запретов на спам, – говорилось в заявлении компании. – Кроме того, вместе с этими аккаунтами мы обнаружили еще 179 связанных или соединенных аккаунтов, и приняли меры в отношении тех, кто нарушил наши правила”.

Однако сенатор-демократ Марк Уорнер остался “глубоко разочарован” скудностью сведений, предоставленных администрацией Твиттера. По словам Уорнера, выступление представителя компании было недостаточно проработанным и основывалось сделанном ранее сообщении Фейсбука. “Их реакция, честно говоря, была недостаточной практически по всем параметрам”, – отметил сенатор.

14 октября Твиттер передал комитету Сената по разведке сведения о 201 аккаунте, связанном с попытками России влиять на президентские выборы.