Вторник, 24 октября 2017

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину внести кандидатуру экс-главы Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова на должность председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР). Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

ЕАБР – международная финансовая организация, учрежденная в 2006 году Россией и Казахстаном для содействия развитию рыночной экономики государств-участников и расширению взаимных торгово-экономических связей. Акционеры банка – шесть государств Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

26 июля 2016 года в кабинете Бельянинов и загородном доме были проведены обыски в рамках расследования уголовного дела части 3 статьи 200.2 УК (незаконное перемещение через таможенную границу алкогольной продукции в крупном размере). При обыске в доме Бельянинова следователи обнаружили наличные деньги в разных валютах. Также, как сообщало следствие, “были изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела” и ценности на общую сумму около 100 миллионов рублей. Сам Бельянинов заявил следователям, что это “семейные накопления”.

Спустя два дня Бельянинов был отправлен в отставку “по собственному желанию”.

Дело, по которому у главы ФТС прошли обыски, было возбуждено в конце марта 2016 года против гендиректора петербургского холдинга “Форум” Дмитрия Михальченко и топ-менеджеров фирмы “Контрейл логистик Северо-Запад” Ильи Пичко и Анатолия Киндзерского. Им вменялся ввоз в страну через порт Усть-Луга под Петербургом большой партии коньяка Courvoisier 1912 года под видом строительного герметика.

В декабре 2016 года Владимир Путин в ходе пресс-конференции назвал недопустимым “вброс” в СМИ информации о деле, свидетелем по которому проходил Бельянинов. “В отношении него не было никакого дела. То, что следственные действия, обыски и нечто подобное были вброшены в средства массовой информации, недопустимо. Они наносят ущерб деловой и личной репутации любого человека”, – отметил президент.

23 декабря “Коммерсант” со ссылкой на свои источники сообщил Бельянинову вернули изъятые у него при обыске деньги и ценности. По словам источников издания, Бельянинову также было предложено занять некую “важную должность”.