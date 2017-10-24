Вторник, 24 октября 2017

Журналисты Олег Кашин и Александр Плющев подают иск к Федеральной службе безопасности из-за требования предоставлять ключи шифрования от переписки пользователей мессенджера Telegram. Об этом сообщает сам Кашин.

“Мы с Плющевым подаем судебные иски к ФСБ, возражая против требования предоставить ключи шифрования переписки. Мы считаем, что это затрагивает наше право на конфиденциальное общение с источниками информации, – заявил журналист. – Будучи оба ведущими популярных Telegram-каналов, мы с Плющевым защищаем в том числе и это новое оригинальное медиа, ставшее в России важным феноменом”.

“Федеральная служба безопасности, пользуясь своим особым положением в государстве, пытается нарушить наши права, вредя тем самым развитию всего общества, а если совсем утилитарно – то и технологий, экономики”, – отмечает Кашин.

Представлять журналистов в суде будут юристы правозащитной группы “Агора”. Группа уже взялась за защиту интересов администрации мессенджера в деле о наложенном на Telegram штрафе.

16 октября мировая судья судебного участка 383 Мещанского района Москвы Юлия Данильчик оштрафовала на 800 тысяч рублей Telegram Messenger LLP (Лондон). Причиной стал отказ компании исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей. Судья Данильчик признала Telegram виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2.1 статьи 13.31 КоАП (неисполнение организатором распространения информации обязанности предоставлять информацию, необходимую для декодирования электронных сообщений).

Согласно оглашенным в суде материалам административного дела, 12 июля этого года ФСБ направила запрос в лондонский офис Telegram о необходимости предоставления в срок до 16 июля информации по шести телефонным номерам. Ответа от Telegram не последовало. 31 августа ФСБ уведомила руководство мессенджера о намерении составить протокол об административном правонарушении за неисполнение федерального закона о хранении, исполнении и передачи информации, что и было сделано 14 сентября.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что требования спецслужбы предоставить доступ к переписке пользователей не только нереализуемы технически, но и противоречат 23 статье Конституции – “Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений”. “Стремление ФСБ получить доступ к личной переписке является попыткой расширить свое влияние за счет конституционного права граждан. Сегодняшнее решение Мещанского суда может быть обжаловано до тех пор, пока иск ФСБ не будет рассмотрен судьей, знакомым с основным законом России – ее Конституцией”, – написал Дуров.

Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что несмотря на решение суда речи о блокировке Telegram ресурса не идет. “Собственно, никто об этом речи и не вел, – сказал Песков. – Есть судебное решение, которое я не могу комментировать, но в данном случае каких-то разговоров о блокировке сейчас не ведется”.

27 сентября Дуров опубликовал документы, полученные от ФСБ. На следующий день он заявил, что компания продолжит следовать своей политике, защищая анонимность пользователей и свободу обмена информацией. “Telegram будет стоять на защите свободы и анонимности. Какие-либо ограничения, принятые странами, ничего не изменят, – написал Дуров. – Мы продолжим предоставлять нашим пользователям возможность анонимно обмениваться сообщениями и будем работать на территории тех стран, которые уважают свободу”.

28 сентября министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров заявил, что мессенджер Telegram может быть заблокирован в России, если компания не будет исполнять законодательство. “В конечном итоге блокировка Telegram, конечно, возможна. Те компании, которые не будут сотрудничать, они, с точки зрения исполнения закона, подпадут под блокировку”, – сказал Никифоров.