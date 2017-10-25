Среда, 25 октября 2017

Благодаря сети Интернет сегодня можно быстро и легко проверить историю автомобиля по вин коду. В России подобные онлайн-сервисы появились относительно недавно, поэтому они дублируют выложенную в сети информацию.

Необходимость проверки автомобиля

Главной причиной проверки автомобиля по вин-коду можно назвать то, что благодаря данному виду сервиса можно обезопасить себя от приобретения автомобиля с плохой историей. Иными словами, таким, за которым могут прийти судебные приставы-исполнители. Нередки случаи, когда счастливый автовладелец добирается до дома, но даже не успевает авто зарегистрировать на себя, как являются приставы с судебным постановлением.

Благодаря проведенной проверке можно оценить автомобиль, подробно изучив его историю. А именно, узнать о реальном пробеге автотранспортного средства, участии его в ДТП, факте пребывания авто в угоне или розыске, аресте машины согласно решению суда, а также наличии прочих владельцев.

Автотранспорт по вин коду узнать несложно. Для этого можно зайти на сайт Автобот https://avtobot.net, ввести код из семнадцати символов. Сервис выдаст полученную информацию.

Если будут обнаружены негативные моменты, от покупки следует воздержаться или своевременно расторгнуть сделку.

Проверка автомобиля

У любого автотранспортного средства имеется VIN-код. Он идентифицирует автотранспортное средство. Нанесен на кузов, шассии, там содержатся нужные сведения о происхождении авто и его главных характеристиках.

Благодаря сайту Автокод также можно легко проверить любой автомобиль. Ведь этот сервис успешно группирует данные из различных источников, включая официальные базы ГИБДД и ФССП, и иные нужные ресурсы, где имеются данные о автотранспорте.

Конечно, продавец автомобиля всегда восхваляет автотранспортное средство, показывая его достоинства, приемлемую цену, высшее качество, но для получения достоверной информации необходимо провести проверку. Времени на нее будет затрачено немного. Благодаря проверке можно узнать год выпуска авто, о ее базовой комплектации, участии в аварии.

Если авто числится в залоге у банка, сайт также мгновенно выдаст нужную информацию, таким образом предупредив о бесполезной сделке. Благодаря усовершенствованным сервисам по пробитию машины по VIN-коду, можно заблаговременно избавиться от нежелательной покупки.