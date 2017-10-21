Суббота, 21 октября 2017

Испанское правительство выступает против демократической воли каталонцев и последовательно отказывается от возможностей для диалога. Об этом заявил председатель женералитата (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон в телеобращении в субботу вечером, сообщает Reuters.

Действия властей Испании – самый страшный удар по народу Каталонии со времен диктатуры Франсиско Франко, сказал Пучдемон.

Глава женералитата призвал региональный парламент выступить против планов Мадрида приостановить автономию и распустить власти региона. “Я прошу парламент собраться на пленарное заседание, в ходе которого мы сможем обсудить попытку ликвидировать наше правительство и нашу демократию и выработать дальнейшие действия”, – сказал Пучдемон.

Глава парламента Каталонии Карме Форкадел назвала действия правительства Испании попыткой государственного переворота. По словам Форкадел, она “не позволит Рахою сделать так, чтобы этот парламент перестал быть демократическим”. “Это авторитарный переворот внутри государства – члена Европейского Союза”, – сказала глава парламента автономии.

В субботу вечером в Барселоне около 450 тысяч жителей вышли на протестный марш. В демонстрации принял участие Пучдемон.

В субботу испанское правительство провело чрезвычайное заседание. Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что предложит Сенату страны распустить правительство Каталонии, уволить Пучдемона и назначить перевыборы каталонского парламента. Сенат Испании рассмотрит инициативу правительства 27 октября.

Мадрид впервые воспользовался статьей 155 испанской Конституции, позволяющей приостанавливать автономию региона, если его руководство “не выполняет обязательства, предусмотренные Конституцией или другими законами, либо его действия наносят серьезный ущерб общегосударственным интересам”.

Досрочные выборы парламента Каталонии в случае его роспуска должны состояться в течение полугода. Затем новый парламент должен утвердить новое правительство автономии. Кроме того, правительство Испании предложит сенату страны создать специальный орган для контроля над ситуацией в Каталонии. Премьер-министр подчеркнул, что правительство не прекращает самоуправление, а увольняет “людей, которые поставили его вне закона”.

Референдум по вопросу о независимости Каталонии состоялся 1 октября. По данным властей автономии, за отделение от Испании выступили свыше 90 процентов проголосовавших – 2,26 миллиона человек. Явка составила 42 процента. После начала голосования испанские силовики начали штурмовать участки и выносить оттуда урны. Участников референдума задерживали и били. В ряде случаев демонстрантов обстреливали резиновыми пулями. Всего от действий силовиков пострадали 844 человека, при этом полиция самой Каталонии референдуму не препятствовала.

По закону о референдуме депутаты парламента автономии должны были провозгласить независимость через 48 часов после него, однако не стали сразу этого делать. 10 октября Пучдемон призвал парламентариев отложить принятие декларации независимости на несколько недель для облегчения переговоров с Брюсселем и Мадридом. На другой день президент и 72 депутата из 135 подписали декларацию, однако она не приобрела юридической силы, поскольку не была проголосована в парламенте. 12 октября Рахой призвал руководство Каталонии в течение недели дезавуировать документ, пригрозив в противном случае сместить администрацию региона.