Суббота, 21 октября 2017

В Ростове-на-Дону пострадавшим при пожаре 21-22 августа запретят строить новые дома на Театральном спуске. Об этом заявил мэр города Виталий Кушнарев, сообщает издание 161.Ru.

Если пострадавший при пожаре дом не подлежит восстановлению, то участок, на котором он стоит, выкупят в принудительном порядке. “Дом отойдет в муниципальную собственность”, – пояснил Кушнарев. Строить новые дома в этих местах не разрешат, так как “территория не предполагает застройки”.

Определять состояние домов на предмет возможности восстановления уже начала экспертная комиссия. При этом одна из жительниц города заявила, что ее дом практически не пострадал. Однако эксперты почему-то решили, что он не пригоден для жилья. “Мой дом практически не смотрели”, – отметила пострадавшая.

Другая экспертная комиссия оценивает стоимость построек. Ростовчанке, у которой сгорел двухэтажный дом, предварительно сказали, что выплатят в качестве компенсации чуть больше двух миллионов рублей. “Как вы считаете, может стоить двухэтажный дом в центре Ростова два миллиона?” – возмущается она.

Жилищные сертификаты погорельцам будут выдавать исходя из соцнормы, на одного человека положена площадь 33 квадратных метра. При этом у погорельца должно быть зафиксировано отсутствие другого жилья и наличие регистрации по адресу, где случился пожар. 361 человек получит жилищные сертификаты. 127 отказано, так как у них есть другое жилье. Остальные погорельцы через суд доказывают, что жили на Театральным спуске.

Пожар в Ростове начался 21 августа вскоре после полудня. Горел частный сектор в нескольких сотнях метров от центральной площади города – Театральной. Очень быстро огонь распространился на соседние кварталы. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации. Огонь тушили более 2 тысяч человек и 230 единиц техники. На помощь местным пожарным прибыли коллеги из других регионов. Самолеты и вертолеты сбросили на город 915 тонн воды. Борьба с огнем заняла больше суток. О полной ликвидации пожара было объявлено после 13 часов 22-го числа.

В тот же день при разборе завалов нашли тело погибшего мужчины, инвалида I группы. К медикам обратились 58 человек, девятерых госпитализировали. От огня пострадали 118 домовладений, большинство из которых – частные дома. Без жилья остались свыше 600 человек.

При этом десятки местных жителей выражали уверенность, что их дома подожгли. “Это устраивают те, кто строят многоэтажный жилой комплекс на улице Нижегородской, – рассказала одна из горожанок. – Именно они поджигают здания, и уже не в первый раз. Им нужно расширяться, но некуда – вот они и промышляют таким делом”.

23 августа неофициальные источники в правоохранительных структурах заявляли, что причиной пожара стали умышленные поджоги, совершенные сразу в нескольких местах.

21 августа по факту было возбуждено дело по части 2 статьи 167 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога, повлекшее по неосторожности смерть человека и иные тяжкие последствия), которая предусматривает до пяти лет колонии. Два дня спустя, 23-го числа, СКР возбудил в связи с пожаром другое дело – по части 2 статьи 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Это дело открыто “по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами функциональных органов исполнительной власти, коммунальных служб и органов, обязанных обеспечивать пожарную безопасность, а также предупреждать и ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций в городе Ростове-на-Дону”.