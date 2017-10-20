Пятница, 20 октября 2017

В комитете по разведке Сената США были допрошены россияне-участники встречи Дональда Трампа-младшего, сына будущего президента, с российским адвокатом Натальей Весельницкой в 2016 году. Об этом сообщает CNN со ссылкой на председателя комитета Ричарда Бёра.

Бёр не уточнил, сколько всего россиян были допрошены, и не назвал их имена. Известно, что кроме Весельницкой из граждан России на встрече были экс-сотрудник Главного разведывательного управления Генштаба ВС СССР Ринат Ахметшин, которого CNN называет “российско-американским лоббистом”, переводчик Весельницкой, бывший работник Госдепа Анатолий Самочернов и Ике Кавеладзе, адвокат российского бизнесмена, знакомого Трампа-младшего Эмина Агаларова (вместе с отцом Арасом Агаларовым владеет Crocus Group), который и организовал встречу.

Сын президента еще не давал показания комитету Сената. Экс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт и зять президента Джаред Кушнер уже допрошены. По словам Бёра, сенаторы собираются сначала допросить всех других людей, связанных со встречей.

По данным источника CNN, юридический комитет Сената планирует в октябре провести публичные слушания с участием Трампа-младшего по поводу встречи с Весельницкой. Ранее телеканал сообщал, что в сентябре сын Трампа тайно встречался с представителями юридического комитета.

В июле Трамп-младший заявил, что прошлым летом ему предложили от имени “королевского прокурора” (the Crown prosecutor, предположительно генпрокурор Юрий Чайка) России компромат на Клинтон. В своем твиттере он опубликовал скриншоты переписки с британским пиарщиком Робом Голдстоуном. Тот уговорил Трампа-младшего встретиться с Весельницкой, представляющей Алгаровых. По словам пиарщика, “королевский прокурор” встретился с Агаларовым-старшим и предложил штабу Трампа “некоторые официальные документы и информацию, которая могла бы компрометировать Хиллари и ее контакты с Россией и могла быть бы очень полезной для Вашего отца”.

Встреча состоялась 9 июня 2016 года. C американской стороны в ней участвовали сын Трампа, Манафорт, а также зять будущего президента Джаред Кушнер.

Позже в интервью Fox News Трамп-младший назвал “пустой тратой времени” встречу с Весельницкой. По словам сына президента, разговор шел “ни о чем”, и он не стал рассказывать о нем отцу. “Я даже не вспомнил об этом до тех пор, пока вы не начали копаться в этой чепухе. Это было буквально просто потраченные впустую 20 минут, что было просто стыдно”, – сказал Трамп-младший.

В заявлении для юридического комитета Сената сын Трампа уточнил, что на встрече Весельницкая сначала заговорила о неких людях, связанных с Россией, которые финансируют кампанию Клинтон, однако вскоре темой разговора стал “закон Магнитского”.

15 июля Весельницкая рассказала в интервью The Wall Street Journal, что на встрече с сыном Трампа намеревалась рассказать ему о финансировании директором Hermitage Capital Уильямом Браудером предвыборного штаба Хиллари Клинтон. По словам Весельницкой, она вела собственное расследование деятельности Браудера и отправляла его результаты Чайке.

Сам Браудер в интервью Business Insider заявил, что Весельницкая подготовила против него “огромный список обвинений, среди которых убийство, шпионаж, мошенничество, уклонение от уплаты налогов, банкротство и клевета”. По его словам, все свои действия адвокат координировала с Чайкой.