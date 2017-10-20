Пятница, 20 октября 2017

Испанское правительство предложит сенату страны распустить правительство Каталонии, уволить президента автономии Карлеса Пучдемона и назначить перевыборы каталонского парламента. Об этом заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой на чрезвычайном заседании правительства, сообщает El Mundo.

Сенат Испании рассмотрит инициативу правительства 27 октября.

По словам Рахоя, досрочные выборы парламента Каталонии в случае его роспуска должны будут пройти в течение полугода. Затем новый парламент должен утвердить новое правительство автономии. Кроме того, правительство Испании предложит сенату страны создать специальный орган для контроля над ситуацией в Каталонии. Премьер-министр подчеркнул, что правительство не прекращает самоуправление, а увольняет “людей, которые поставили его вне закона”.

Правительство впервые воспользовалось статьей 155 испанской конституции, позволяющей приостанавливать автономию региона, если его руководство “не выполняет обязательства, предусмотренные Конституцией или другими законами, либо его действия наносят серьезный ущерб общегосударственным интересам”.

По сведениям газеты, Генпрокуратура Испании собирается обвинить президента Каталонии Карлеса Пучдемона в мятеже, если он провозгласит независимость. В таком случае по уголовному кодексу королевства ему может грозить до 30 лет лишения свободы.

После выступления Рахоя в Барселоне около 450 тысяч жителей вышли на протестный марш. В демонстрации принял участие Пучдемон. Акция планировалась заранее, изначально она была посвящена защите активистов движения за независимость Каталонии Жорди Куишара и Жорди Санчеса, арестованных в Мадриде.

Мэр города Ада Колау осудила роспуск правительства Каталонии. “Рахой приостановил самоуправление Каталонии, за которое так много людей сражались. Это серьезное наступление на права и свободы всех (жителей автономии. -Ред.)”, – написала она в твиттере. При этом Колау была против провозглашения независимости региона.

Правительство Испании пообещало лишить власти Каталонии полномочий в четверг.

Это произошло после того, как Пучдемон вновь проигнорировал требование Рахоя ответить на вопрос, провозгласил ли он независимость Каталонии от Испании. Тогда Пучдемон подтвердил приостановку действия декларации о независимости, а также заявил, что намерен объявить об отделении Каталонии, если Мадрид откажется от диалога по этому вопросу.

Референдум по вопросу о независимости Каталонии состоялся 1 октября. По данным властей автономии, за отделение от Испании выступили свыше 90 процентов проголосовавших – 2,26 миллиона человек. Явка составила 42 процента. После начала голосования испанские силовики начали штурмовать участки и выносить оттуда урны. Участников референдума задерживали и били. В ряде случаев демонстрантов обстреливали резиновыми пулями. Всего от действий силовиков пострадали 844 человека, при этом полиция самой Каталонии референдуму не препятствовала.

По закону о референдуме депутаты парламента автономии должны были провозгласить независимость через 48 часов после него, однако не стали сразу этого делать. 10 октября Пучдемон призвал парламентариев отложить принятие декларации независимости на несколько недель для облегчения переговоров с Брюсселем и Мадридом. На другой день президент и 72 депутата из 135 подписали декларацию, однако она не приобрела юридической силы, поскольку не была проголосована в парламенте. 12 октября Рахой призвал руководство Каталонии в течение недели дезавуировать документ, пригрозив в противном случае сместить администрацию региона.

Во вторник суд в Мадриде арестовал лидера каталонской организации “Всеобщая культура” Жорди Куишара и главу “Каталонской национальной ассамблеи” Жорди Санчеса за “подстрекательство к мятежу”. По версии следствия, Куишар и Санчес организовывали массовые протесты 20-21 сентября в Каталонии, в ходе которых демонстранты блокировали в административных зданиях испанских силовиков, проводивших выемки документов в связи с подготовкой референдума о независимости автономии. При этом протестующие уничтожили несколько автомобилей Гражданской гвардии.

Еще двоих подозреваемых, начальника полиции Каталонии майора Жузеппе Льюиса Траперо и его заместителя Турезе Лаплана, суд оставил на свободе. Полицейским инкриминируют подстрекательство к неповиновению властям: местные правоохранители не помогали испанской Гражданской гвардии разгонять протестующих..

После ареста в Барселоне прошла многотысячная демонстрация протеста.

Подготовка и проведение Каталонией референдума о независимости повлекли крупнейший за последние несколько десятилетий конституционный кризис в Испании. Основной закон королевства не дает регионам права выхода из состава страны.