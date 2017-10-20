Пятница, 20 октября 2017

Фигуранту второго крымского (ялтинско-алуштинского) дела “Хизб ут-тахрир”, крымскотатарскому правозащитнику Эмир-Усеину Куку, содержащемуся в СИЗО-1 Симферополя, не оказывают медицинскую помощь, сообщает “Крымская правозащитная группа” со ссылкой на жену политзека Мерьем.

“В целом он чувствует себя нормально. Но появились большие проблемы с зубами. У него был огромный флюс, долго сидел на обезболивающих, ждал стоматолога, постоянно писал жалобы. Но стоматолога не было. На 1800 человек, которых содержат в СИЗО, нет ни одного стоматолога, чтобы просто вырвать зуб, чтобы не было флюса. Другим заключенным также не оказывают помощь. Медпомощи нет вообще”, – рассказала Мерьем Куку.

Кроме того, по ее словам, у политзека нет своего места для сна, Куку приходится меняться с сокамерником, из-за чего он не может совершать намаз. “Там очень маленькая камера, 11 человек на 8 мест. Он спит после утреннего намаза в 5 часов, меняется с каким-то дедушкой”, – заявила жена правозащитника.

По словам Мерьем Куку, на прошлой неделе администрация изолятора впервые за два года ареста разрешила супругам свидание.

Куку и еще три фигуранта дела, Муслим Алиев, Вадим Сирук и Инвер Бекиров, находятся в заключении с 11 февраля 2016 года, еще двое обвиняемых, Рефат Алимов и Арсен Джеппаров – с 18 апреля 2016-го. 5 октября верховный суд аннексированного Крыма продлил арест политзеков до 8 декабря.

Основной фигурант дела – 46-летний Алиев, тракторист из села Верхняя Кутузовка в черте Алушты и имам общины Azizler в соседнем селе Изобильное. Ему вменены часть 1 статьи 205.5 (организация деятельности террористической организации; срок от 15 лет до пожизненного) и часть 1 статьи 30 – статья 278 российского УК (подготовка к насильственному захвату власти; до 10 лет колонии).

Прочие пятеро фигурантов – жители Большой Ялты. 41-летний Куку – правозащитник из Кореиза, 28-летний Сирук, этнический украинец, – торговец цветами из самой Ялты. Трое остальных до ареста жили в поселке Краснокаменка (Кызылташ): 54-летний Бекиров – школьный сторож, его 25-летний племянник Алимов – торговый представитель, 26-летний Джеппаров – рабочий-строитель. Они обвиняются по части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности террористической организации), которая в редакции, действовавшей на момент вмененных им эпизодов, предусматривает от 5 до 10 лет колонии, и по тем же части 1 статьи 30 – статье 278 кодекса.

В деле 19 томов. Первоначально политзекам вменялась только статья 205.5. Обвинение по 278-й статье им добавили в январе нынешнего года. На такой шаг ФСБ пошла для того, чтобы иметь возможность удерживать арестованных в СИЗО по истечении года с момента задержания: обвинение по части 2 статьи 205.5 этого не позволяло. Между тем указывалось, что по статьям 205.5 и 278 квалифицированы одни и те же эпизоды, причем по одним и тем же основаниям.

Материалы дела засекречены, и с адвокатов политзеков взята подписка о неразглашении. Тем не менее постановления о привлечении в качестве обвиняемого секретными документами не являются, поэтому в общих чертах фабула дела известна.

Как утверждает ФСБ, в неустановленное время не позднее 18 сентября 2015 года фигуранты вступили в “Хизб ут-тахрир”, задачей которой названо создание всемирного исламского халифата. Территория “республики Крым”, заявляет спецслужба, рассматривалась обвиняемыми как отдельный регион халифата – Крымский вилаят.

Своих целей, говорится в деле, фигуранты пытались добиться “путем воинствующей исламистской пропаганды, сочетаемой с нетерпимостью к другим религиям, активной вербовки сторонников, целенаправленной работы по внесению раскола в общество”. Это, по словам силовиков, должно было внушить мусульманам “тенденциозное мышление при оценке событий, происходящих в Российской Федерации” и подготовить их к некоей “антиконституционной деятельности”.

Упоминается также некий “план совместных действий”, который якобы разработала ячейка “Хизб ут-тахрир” под руководством Алиева. Что именно имеется в виду, силовики не поясняют.

Собственно о терроризме в деле речи не идет. Как отмечалось, фактически ФСБ переписала постановление о запрете “Хизб ут-тахрир”, изданное Верховным судом России в 2003 году. В этом постановлении теракты также не упоминались.

Обвинение основывается на записях прослушки и на неких видео. Высказывалось предположение, что прослушка велась во время собрания мусульман, прошедшего у Бекирова в сторожке краснокаменской школы 5 октября 2015 года. Там, как заявляли силовики, были прочитаны несколько докладов и темой одного из них являлось присоединение Крыма “к какой-либо мусульманской стране, которая объявит России войну (например, Турции)”.

О завершении следствия по делу стало известно еще в начале июля нынешнего года. В конце того же месяца появилась информация, что одним из эпизодов является создание шариатского суда. Как заявляет ФСБ, Алиев был в нем кадием (главным судьей), а Сирук и Бекиров – рядовыми судьями. Следователем шариатского суда назван Куку, а обвинителем – ялтинец Бахтияр Топузов. При этом Топузов фигурантом дела не является. Как и еще несколько крымских мусульман, в феврале 2016 года он был задержан вместе с Алиевым, Сируком, Бекировым и Куку, однако в тот же день освобожден. После этого крымчанин покинул полуостров.

Какие функции в шариатском суде приписываются Алимову и Джеппарову, не уточнялось.

Спецслужба также утверждает, будто шариатский суд вынес приговор Эмирали Аблаеву – муфтию Крыма, ныне не признаваемому джамаатами в качестве такового, – за сотрудничество с российскими оккупантами и предательство интересов мусульман. Каков именно, согласно фабуле дела, был этот приговор, не пояснялось.

Также публиковалась информация, что заместитель Аблаева Айдер Исмаилов будет выступать в процессе по делу свидетелем обвинения.

Как сообщалось, никто из политзеков вину не признает.