Пятница, 20 октября 2017

В Мюнхене неизвестный с ножом ранил шестерых прохожих и скрылся с места преступления на велосипеде, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

Пострадали пять мужчин и одна женщина. Угрозы жизни никому из них нет.

Как передает Abendzeitung München, подозреваемого задержали в районе улицы Отто-Брунер-Штрассе, когда он попытался скрыться от правоохранителей. Предполагаемым преступником оказался 33-летний житель федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, ранее судимый за нанесение опасных для жизни телесных повреждений, кражу и незаконный оборот наркотиков. В полиции заявили, что еще не установили мотив нападения, но преступник не действовал из политических или религиозных убеждений и не был расистом.

Накануне, как сообщила радиостанция BFM, 27-летний местный житель напал с ножом на посетителей торгового центра в польском городе Сталева Воля. Он убил одну женщину и ранил еще восемь человек. Мужчину задержали. Позже власти заявили, что нападавший лечился у психиатра и не был связан с радикальными организациями.

Последнее время нападения с использованием ножей происходят в Европе регулярно, чаще всего их устраивают исламисты. 1 октября в Марселе на вокзале Сен-Шарль преступник с криком “Аллах акбар!” зарезал двоих прохожих и был застрелен военным.

15 сентября в метро Парижа 39-летний гражданин Франции марокканского происхождения напал с отверткой на военного, который патрулировал станцию. Террорист кричал: “Аллаху акбар, вы неверные!”. Солдат задержал преступника; пострадавших не было.

31 августа мужчина ударил полицейского ножом в шею в Стокгольме. Другой полицейский задержал нападавшего.

25 августа 26-летний мужчина с ножом ранил двоих полицейских у Букингемского дворца в центре Лондона. Правоохранители задержали преступника за нарушение по делу о терроризме, расследование стало вести контртеррористическое управление Скотленд-Ярда.

18 августа в центре финского города Турку мужчина с ножом напал на прохожих. Он убил двоих человек, еще восемь пострадали. Полиция ранила нападавшего в ногу, он был задержан. Преступником оказался 18-летний гражданин Марокко, который находился в процессе получения статуса беженца. Его имя не раскрывалось. Полиция признала атаку терактом, по подозрению в причастности к нападению были задержаны еще четверо граждан Марокко.