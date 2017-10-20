Пятница, 20 октября 2017

В Кабуле террорист-смертник на автомобиле, начиненном взрывчаткой, въехал в автобус с афганскими военными. Как сообщает Reuters, в результате погибли 15 человек.

Теракт был совершен возле главного тренировочного центра афганской армии в университете обороны имени маршала Фахима на западной окраине города, среди погибших были курсанты и их инструкторы.

Ответственность за теракт взяло на себя движение “Талибан”.

Накануне в Афганистане были совершены еще два теракта. Смертник взорвал себя в шиитской мечети имама Замана в столице страны, в результате 39 человек погибли, еще 45 получили ранения. Еще один смертник привел в действие взрывное устройство в молитвенном здании в уезде Долина провинции Гур, жертвами атаки стали 30 человек.

Мечень имама Замана уже подвергалась нападению в конце августа. Тогда трое или четверо вооруженных террористов ворвались на ее территорию и застрелили двоих охранников мечети и ранили двух других, кинув в них гранаты. Еще один боевик взорвал себя у ворот. В результате более 30 человек погибли, еще свыше 80 получили ранения.