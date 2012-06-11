Четверг, 19 октября 2017

Статья

Маленькое, но ответственное обручение

Ксению Собчак опять обручили с Кремлем. Ксения Собчак опять уклонилась от ответа на вопрос, будет ли она конкурировать с дядей Володей. Любопытство возбуждает нестандартное спецмероприятие, в рамках которого анонимные источники, связанные с администрацией Путина, вовлекают Собчак в свои предвыборные игры.

Илья Мильштейн

22.09.2017

Статья

Оппозиция подана

При такой оппозиции Путин может не бояться за продолжение своего черного дела. Отличный найден полуфабрикат для кремлевских поваров-политтехнологов, готовящих приемлемую оппозицию для высочайшего потребления. Еще немного, и Сурков с Володиным, отталкивая друг друга локтями, побегут докладывать шефу: “Владимир Владимирович, оппозиция подана. Извольте повзаимодействовать”.

Александр Подрабинек

23.09.2013

Статья

Девушка и жизнь

Девочка из номенклатурной семьи вдруг испытывает прилив отвращения к власти, воплощенной в образе царя дяди Володи. И ее мама, сановная дама из тех, кто вроде плевать хотел на так называемую справедливость, боясь за дочь, ругая дочь и гордясь дочерью, испытывает схожие чувства к бывшему сослуживцу покойного мужа.

Илья Мильштейн

03.07.2012

Есть люди, которые умеют писать, и даже, как правило, грамотно. Так называемые журналисты, например. А есть люди, которые поставляют им темы для колонок. Так называемые политики. Эти нередко родной речью владеют не вполне – что в устной форме, что в письменной. Получается разделение труда. Умеющие писать растолковывают слова и демарши тех, кто дело делает.

Тот факт, что выпускница МГИМО Ксения Собчак, выдвигаясь в президенты, в своем программном заявлении наделала кучу орфографических ошибок, вроде бы ясно свидетельствует об одном. О том, что журналистка стала политиком. Сама она писала свой текст или воспользовалась услугами полуграмотных райтеров. Складывается впечатление, что все это всерьез: одна против всех, я знаю, чем я рискую, вообще президентская компания. Так что пришла пора анализировать и растолковывать смысл заявлений Ксении Анатольевна. Прозревая интригу.

Впечатление это обманчивое.

Хотя многие из нас, грамотеев, уже вовсю занялись аналитикой и даже переругались, доказывая друг другу, кем на самом деле является кандидат Собчак. Является ли она спойлером дяди Владимира Путина или действует сама по себе, либо ведет двойную, а то и тройную игру, рассчитанную на долгие годы. Подлый она совершает поступок или в своем праве, как всякий свободный российский гражданин, желающий избираться и быть избранным. Да, и какой у выдвиженки электорат, кто за светскую львицу проголосует: простой народ, благодарный зритель “Дома-2″, предположительно выбирающий Владимира Вольфовича, – или чистая публика. Или в принципе никто не проголосует, ни один человек. И вот это “против всех” в качестве предвыборной технологии вызывает у комментаторов споры: глупый ход с ее стороны или глубоко просчитанный?

Да и сами политики, включая Путина, Пескова, Зюганова, Жириновского, Явлинского, Навального, Ходорковского, тоже высказываются. Яростней всех Алексей Анатольевич, еще месяц назад, едва были опубликованы первые сливы о президентских амбициях Собчак, раскритиковавший подругу за ее “довольно людоедские взгляды”. Смешнее прочих Геннадий Андреевич, который ревниво предостерег конкурентку от того, чтобы “превращать выборы в трагикомедию”. Поскольку, как можно было понять, сам успешно, лет двадцать как минимум, справляется с этой задачей и не намерен передавать свой драгоценный опыт молодым да наглым.

Между тем комментировать тут почти нечего. Вне зависимости от того, с какой целью Ксения Собчак, заставляя волноваться дедушку Зюганова, решила принять участие в президентской гонке. Согласовала она свое решение с Путиным или не согласовала. Плохо она поступила в отношении Алексея Навального, отбывающего за решеткой очередной срок, или правильно. Уведет она тысячу-другую избирателей у Жириновского или у Явлинского. Идти на выборы со слоганом типа “мы лучше всех, мы против всех” – это ее поразительная находка или обыкновенная пошлость.

Все это, понимаете ли, не имеет значения. По той известной всем причине, что выборов в России нет, единственный реальный, как к нему ни относись, кандидат от оппозиции к ним не допущен, а имя победителя известно за шесть лет до того исторического дня, когда его объявит Элла Памфилова. Если же он почему-либо раскапризничается и не захочет побеждать, то непременно укажет россиянам на того, кого выбрал себе в преемники, и соотечественники за этого счастливца обязательно проголосуют. Вот и вся интрига, и незачем терять время, выслушивая кухонные речи Ксении Анатольевны или вчитываясь в текст ее заявления и не прощая ей ошибок, впоследствии исправленных. Проблемы с правописанием налицо, но этого все-таки мало, чтобы стать политиком.

Хуже того. Политиками, то есть людьми, борющимися за власть и оказывающими влияние на ситуацию в стране, давно уже перестали быть поименованные выше лидеры системных политических партий. Это их осознанный выбор, продиктованный известными обстоятельствами. Теперь к ним хочет присоединиться Ксения Собчак, и можно, конечно, если совсем уж нечем заняться, погадать на кофейной гуще о том, что ею движет, но это опять-таки будут рассуждения чисто теоретические. Оторванные от живой или, точнее, полумертвой нашей политической жизни, в которой борьба за власть отменена самой властью. Это еще называется узурпацией и прямо запрещено в Основном законе, но когда вместе с политикой отменен за ненадобностью и независимый суд, а главный следователь упорствует в своем желании вычеркнуть из Конституции раздражающую его статью, то кому же наказывать узурпаторов? Совсем некому, и галочка, поставленная в графе “против всех”, которая теперь может обрести имя, горю не поможет.

Единственное, что имеет, на мой взгляд, смысл обсуждать в связи с выдвижением Ксении Собчак, – это еще острее обозначившийся раскол в демократическом лагере. Следствием этого раскола при больном Ельцине стала победа Путина и захват власти враждебными России спецслужбами – прямо по фильму “Спящие”, только с обратным знаком. Абсолютное неумение договариваться и объединяться, даже после того как в начале нулевых обозначились масштабы беды, привело страну к катастрофе. Два без малого десятилетия спустя при вольном или невольном соучастии знаменитой телеведущей начальство может замерить уровень взаимной отчужденности, а то и ненависти в оппозиционном лагере – и с удовольствием отметить, что уже и демократов почти нет, а раскол все усугубляется. Ксения Анатольевна, баллотируясь в президенты, тоже вносит в это дело свою скромную лепту. Что ж, ей зачтется, хочет она того или нет.

Несогласные опять перегрызлись, и если на то был расчет при запуске проекта “Собчак”, то начальству не откажешь в умении сравнительно мирными способами дробить несогласных и уничтожать. А если даже и расчета не было, то чувство неловкости и стыда, возникающее при лицезрении новенького кандидата, становится тотальным. Зато и ни малейших сомнений не остается насчет того, надо идти на выборы или не надо ни в коем случае. Сомнения развеяны, и это, пожалуй, хорошая, по-своему обнадеживающая новость.