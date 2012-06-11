Четверг, 19 октября 2017

17-летний выпускник школы Михаил Галяшкин, обвиняемый в нападении на омоновца Романа Лукьянчука с газовым баллончиком во время антикоррупционной акции 12 июня в Москве, признал вину, сообщает корреспондент “Граней” из зала суда. В Тверском райсуде столицы началось рассмотрение дела по существу.

Галяшкин отметил, что при столкновении с омоновцем Лукьянчуком “действовал в целях защиты себя и граждан”.

Лукьянчук сказал, что газ ему в лицо распылили из толпы и он не сможет определить, кто это сделал. По словам омоновца, он не помнит, применял ли физическую силу к Галяшкину. Школьника схватили другие силовики, утверждает Лукьянчук. Он настаивает, что просто “брал за руку” участников митинга. На вопрос прокурора Сергуняевой, совершал ли он по отношению к демонстрантам какие-либо “провокационные действия”, омоновец ответил отрицательно.

По словам Сергуняевой, в результате нападения Лукьянчук получил ожоги роговиц обоих глаз и шеи.

Лукьянчук – уроженец Горловки Донецкой области Украины, на службу в ОМОН поступил в прошлом году. Известно, что в московском ОМОНе служат бывшие бойцы украинского спецподразделения “Беркут”.

Суд назначил следующие слушания по делу на 22 ноября. Лукьянчука освободили от участия в дальнейших заседаниях.

На заседании присутствовал Эдуард Лимонов – Галяшкин называл себя его сторонником.

Дело против Галяшкина было передано в суд 25 сентября.

Подросток был задержан на акции 12 июня и доставлен в ОП “Текстильщики” для оформления административного протокола. Однако на другой день стало известно, что он подозревается по уголовному делу. Галяшкину предъявили обвинение по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающей до пяти лет колонии, после чего он 16 июня был помещен под домашний арест решением судьи Басманного райсуда Евгении Николаевой.

Согласно фабуле дела, во время акции 12 июня Галяшкин, находясь у дома 18, корпус 1 по Тверской (здание расположено на Пушкинской площади), распылил из баллончика в глаза Лукьянчуку “слезоточивый газ раздражающего действия”. Силовик получил ожог глаз; как утверждалось, ему потребовалась медицинская помощь.

Следствие вело управление центрального главка СКР по расследованию особо важных дел. В частности, делом занимался старший следователь Алексей Северилов, известный также своим участием в “деле 26 марта”.

На начальной стадии следствия Галяшкин отказывался от дачи показаний, ссылаясь на статью 51 Конституции.

О завершении следствия стало известно 16 августа.

1 сентября появилась информация, что тот же следователь Северилов начал доследственную проверку в отношении полицейских, избивших Галяшкина на акции 12 июня. Проверка ведется на предмет наличия в действиях силовиков состава пунктов “а”, “б” части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия и спецсредств). За это преступление кодекс предусматривает от 3 до 10 лет колонии.

Медэкспертиза, проведенная на другой день после задержания Галяшкина, обнаружила у него на шее кровоподтек, образовавшийся, как говорилось в заключении, “от ударного либо сдавливающего воздействия твердого тупого предмета”.

Молодой человек называет себя анархистом, а также сторонником Лимонова. В то же время, по словам его матери, он “выступает за правовое государство – отсюда и интерес к Алексею Навальному”.