Четверг, 19 октября 2017

Президиум Высшей аттестационной комиссии рекомендовал оставить министру культуры Владимиру Мединскому степень доктора исторических наук. Как передает Интерфакс, за такое решение проголосовали 14 членов президиума, шестеро выступили против, четверо воздержались.

Как уточняют “Ведомости”, Мединский лично присутствовал на заседании президиума. Также туда приехал поддерживающий Мединского историк Константин Аверьянов. Кроме того, заседание посетили один из инициаторов лишения Мединского степени Иван Бабицкий и глава Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. Оно проходило в закрытом режиме в здании Минобрнауки в Москве на Люсиновской улице.

Решение президиума ВАК по поводу диссертации Мединского должно утвердить Минобрнауки. “На основании решения президиума Высшей аттестационной комиссии министерством в ближайшее время будет подготовлен соответствующий приказ”, – заявили в пресс-службе ведомства.

Сам Мединский поблагодарил членов президиума ВАК за “честный и взвешенный подход” к его диссертации. “Теперь, если будет время и возможность, (хотелось бы) издать избранные места из диссертации в форме монографии, возможно с комментариями для более популярного прочтения”, – сказал министр.

2 октября экспертный совет ВАК проголосовал за лишение Мединского научной степени.

В официальном заключении экспертов ВАК говорилось, что в своей работе Мединский не открыл ничего нового. “То, что многие иностранцы в своих сочинениях “были тенденциозны” и писали “под влиянием определенной политической конъюнктуры”, известно российской исторической науке еще с 1866 года благодаря классическому труду Василия Ключевского “Сказания иностранцев о Московском государстве”, – отмечалось в документе. Мединский также заявил в диссертации, что “национальные интересы России создают абсолютный стандарт истинности”. По мнению экспертов, это противоречит методологическим принципам исторической науки.

Как отмечали эксперты, министр пользовался переводами источников, а не оригиналами, избирательно цитировал летописи. В экспертном совете также усомнились, что Мединский вообще работал в архивах. “Разумеется, отдельные недочеты, ошибки, неточности, опечатки могут быть в любом исследовании. Но в диссертации Мединского их количество зашкаливает, являясь системной, качественной проблемой”, – пришли к выводу эксперты ВАК.

На этой неделе выяснилось, что существует несколько вариантов автореферата диссертации Мединского. В одном из них в качестве оппонентов указаны профессоры Басир Гасанов, Александр Борисов и Владимир Лавров. В четверг корреспонденту Интерфакса со второй попытки удалось ознакомиться с экземпляром автореферата из фондов Российской государственной библиотеки, подписанным ученым секретарем диссовета и имеющим печать библиотеки. На второй странице оппонентами также значатся эти трое ученых. При этом РГБ – официальный реестродержатель печатных изданий, то есть подлинником считается находящийся там экземпляр.

В понедельник “Новая газета” сообщила, что Борисов и Лавров опровергли свое участие в защите. По словам Лаврова, Мединский предлагал ему стать оппонентом, но ученый отказался, поскольку не специализируется по периоду, о котором идет речь в диссертации.

Кроме того, два члена экспертного совета ВАК в 2007-2013 годах, Владимир Рогинский и Виктория Уколова, сообщили, что совет не утверждал диссертацию министра после защиты в диссовете и представления отзывов оппонентов, как того требуют правила. По документам совет одобрил работу чиновника 30 декабря 2011 года. Уколова пояснила, что в конце года диссертацию министра “решили отложить”, а уже в начале 2012 года члены совета узнали о том, что работа якобы была утверждена. Заявленные в диссертации Мединского оппоненты “вообще не связаны” с ее темой, которая “не соответствует названию”, добавил Рогинский. По его мнению, работа написана “в легком жанре памфлета”.

Во вторник пресс-служба Минкульта представила Интерфаксу фотокопию титульного листа автореферата, на котором оппонентами Мелинского значатся Владимир Семин, Владимир Тымчик, Анатолий Королев. Ту же фотокопию опубликовало в твиттере Российское военно-историческое общество. “Это вопросы к ВАКу (почему на сайте опубликован другой вариант автореферата. – Ред.). Действительно, обращались к этим людям, но они потом дали более узких специалистов по теме”, – заявил представитель Мединского газете “Ведомости”. В РВИО заявили, что эти оппоненты указаны в “черновике” автореферата.

Вместе с тем на сайтах ВАК и Российского государственного социального университета, где проходила защита, в автореферате диссертации Мединского в качестве оппонентов указаны Гасанов, Борисов и Лавров.

В среду завкафедрой истории отечества Российского государственного социального университета (РГСУ) Николай Старостенко заявил, что “по технической ошибке секретаря диссовета”, в Рособрнадзор и в ряд библиотек был отослан неверный вариант автореферата диссертации Мединского. “Винить диссертанта за данную ошибку диссовета, на мой взгляд, несправедливо. Нужно наказывать диссовет”, – сказал Старостенко. Именно в РГСУ проходила защита министра культуры.

Накануне стало известно, что Минобрнауки отказалось выдать матералы диссертации Мединского члену президиума ВАК, научному руководителю Госархива Сергею Мироненко.

В апреле прошлого года заявление о лишении Мединского ученой степени подали доктор исторических наук Вячеславо Козляков, Константин Ерусалимский и обладатель степени Ph.D. Бабицкий. Проанализировав диссертацию министра “Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков”, они поставили под вопрос ее научную ценность.

Работу Мединского отказались рассматривать диссоветы Уральского госуниверситета и МГУ, затем ее научную ценность подтвердил диссовет Белгородского госуниверситета.