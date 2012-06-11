Четверг, 19 октября 2017

Найдя время для знакомства с Сочи, иностранная молодежь первым делом приезжает в центр города. Автобусы и маршрутки из Олимпийского парка и обратно весь день заполнены пассажирами с узнаваемыми бейджами фестивальной аккредитации. За места у окна даже идут споры, ведь поездка через Адлер в Сочи превращается в еще одну экскурсию. Участник фестиваля из Казахстана, будущий журналист Дастан Аккожа после прогулки по центру города отметил, что “Сочи – замечательный город”. Казахстанская делегация с помощью Аккожа ежедневно готовит небольшие репортажи о молодежном форуме. Рассказывают не только о том, что увидели и услышали на фестивале, но и о гостеприимстве россиян. “Мы в первый же день отстали от основной группы, и какие-то молодые люди за просто так подвезли нас на своей машине к месту встречи, было приятно”, – рассказал гость курорта.

ТАСС

…едва ли не самое сильное впечатление произвели на меня свидетельские показания Хьюлетта Джонсона (настоятеля Кентерберийского собора)… В одну из своих поездок по стране, когда он летел на самолете в какую-то советскую глубинку, он… обнаружил какую-то неполадку в моторе (по первому своему, светскому образованию он был инженер) и сообщил об этом экипажу. Пришлось совершить вынужденную посадку. Они сели в каком-то захолустном колхозе, где их приняли с чисто русским гостеприимством. Пока летчики с местными умельцами чинили самолет, колхозники пригласили иностранных гостей на импровизированный вечер самодеятельности, на котором колхозные девочки-пионерки прелестно танцевали и пели английские песни на английском языке. Все это, разумеется, никак не могло быть подстроено, поскольку это была совершенно не запланированная вынужденная посадка, а неисправность в моторе первым заметил он сам.

Бенедикт Сарнов. “Феномен Солженицына”