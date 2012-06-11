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Поклонская до сих пор имеет украинское гражданство

Четверг, 19 октября 2017

Депутат Госдумы, бывшая прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская до сих пор сохраняет гражданство Украины. Об этом сообщает “Украинская правда”.

В ответе администрации президента Украины на запрос депутата Верховной рады Сергея Лещенко говорится, что ни одно ведомство не направляло президенту Украины представление о лишении Поклонской гражданства. “Согласно статьям 24 и 25 Закона “О гражданстве” полномочия по подготовке представлений об утрате лицами гражданства Украины на рассмотрение комиссии при президенте по вопросам гражданства осуществляется Государственной миграционной службой, Министерством иностранных дел, дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями”, – отмечается в документе. Администрация президента сама обратилась миграционную службу и МИД с соответствующим запросом, но ответа пока не получила.

В соответствии с украинскими законами, кроме упомянутых в документе ведомств, заявление об отказе от гражданства может подать и само лицо. Однако прекратить украинское гражданство может только президент своим указом.

Выход из гражданства Украины запрещен, если заявителю объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления (соответствует предъявлению обвинения в российско праве) или в отношении него есть обвинительный приговор суда, вступивший в силу. На Украине в отношении Поклонской расследуются два уголовных дела – о государственной измене и о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа. Но прокуратура пока не объявляла ей подозрение.

Между тем пункт 7 статьи 4 закона о выборах депутатов Госдумы гласит: “Не имеет права быть избранным депутатом Государственной Думы гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства”.

Сама Поклонская заявила, что у нее есть только российское гражданство, а из украинского она вышла еще в 2014 году. “Я хочу поставить точку в этом вопросе раз и навсегда: я являюсь гражданкой Российской Федерации, потому что 21 марта 2014 года в установленном порядке президент Украины Виктор Федорович Янукович подписал указ о выходе из гражданства Украины Поклонской и других сотрудников прокуратуры Республики Крым”, – сказала депутат.

Между тем Янукович бежал в Россию еще в феврале 2014 года. 23 февраля Верховная рада избрала занимавшего тогда должность спикера Александра Турчинова и.о. президента Украины.

Поклонская после российской аннексии Крыма была назначена прокурором региона. В сентябре 2016 года она была избрана депутатом Госдумы по списку партии “Единая Россия”. Поклонская возглавляет комиссию нижней палаты по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов.