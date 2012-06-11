Четверг, 19 октября 2017

В Ярославле сотрудники Росгвардии и полиции задержали шестерых подростков, сторонников лидера “Артподгововки” Вячеслава Мальцева. Об этом сообщает издание “7×7″ со ссылкой на очевидца.

Задержание произошло накануне под Толбухинским мостом. По словам источника издания, встречу там назначил анонимный пользователь мессенджера Telegram в чате, в названии которого присутствовала дата 05.11.17. На этот день “Артподгововка” назначила “революцию”.

В назначенное время, в 16:30, под мост пришли шестеро подростков. Они принесли с собой бензин и попытались сделать “коктейли Молотова”. По словам очевидца, за несовершеннолетними наблюдали сотрудники МВД в штатском. Через 20 минут к мосту на “Урале” и двух “Газелях” приехали несколько десятков сотрудников Росгвардии и задержали подростков.

Задержанных доставили в отдел полиции. Там сотрудники центра по противодействию экстремизму интересовались у подростков, как они связаны с местным штабом политика Алексея Навального. Через три часа задержанных отпустили, не предъявив никаких обвинений и не составив протоколов.

Координатор штаба Навального в Ярославле Елена Лекиашвили заявила, что не имеет к происшествию отношения и ничего не знает о случившемся. В Росгвардии и полиции факт задержания не отрицали, но подробности сообщить отказались. Чат в Telegram с приглашением удален.

4 июля Мальцев заявил, что получил информацию об открытии против него дела об экстремизме бежал из России. Позже стало известно, что лидеру “Артподготовки вменяют часть 1 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремистской деятельности), предусматривающую до четырех лет колонии. 8 сентября выяснилось, что Мальцев находится во Франции. Туда он прибыл через Молдавию и Черногорию.

Поводом к возбуждению дела стало выступление Мальцева на митинге, прошедшем 6 мая на проспекте Сахарова в Москве. Митинг был посвящен пятой годовщине разгона акции на Болотной площади. В своем выступлении политик заявил, что белоленточный протест был обречен. “Потому что это (участники протеста. – Ред.) были люди, которые хотели получить что-то по закону, – пояснил Мальцев. – Здесь можно получить только иным путем”.

“Вот сегодня мы вышли сюда все, – продолжил оратор. – Но нас не очень много. Но знаете почему? Потому что это разрешенный митинг. Это разрешенное мероприятие. А те люди, которые вышли 26 (марта. – Ред.), – они не хотят, чтобы им разрешали. Они власть здесь”.

15 августа ФСБ заочно предъявила Мальцеву обвинение по делу. Как отмечалось в соответствующем постановлении, заявления политика на проспекте Сахарова имели “преступный умысел, направленный на побуждение участников митинга к вооруженному захвату власти в Российской Федерации”. Таким образом, заключала спецслужба, лидер “Артподготовки” предпринял экстремистские действия, направленные на воспрепятствование законной деятельности органов власти с применением или угрозой применения насилия “по мотивам политической ненависти либо вражды”. 10 октября Мещанский райсуд Москвы заочно арестовал Мальцева. Решение об аресте позволяет Москве добиваться экстрадиции лидера “Артподготовки”.