Четверг, 19 октября 2017

Фигурантка дела “Седьмой студии” продюсер Екатерина Воронова, находящаяся в международном розыске, бежала из страны. Это следует из материалов дела, оглашенных в Мосгорсуде на рассмотрении апелляции на заочный арест Вороновой, сообщает ТАСС.

Как утверждается в деле, Воронова уехала на туристическом автобусе в Латвию.

Суд оставил в силе заочный арест обвиняемой.

Адвокат Вороновой Александра Пирогова на слушаниях настаивала, что ее подзащитная невиновна, так как не обладала в “Седьмой студии” распорядительными полномочиями.

Воронова была одним из четырех исполнительных продюсеров спектакля режиссера Кирилла Серебренникова “Сон в летнюю ночь”. Как утверждают в СКР, этот спектакль поставлен не был, а выделенные на него деньги похищены. Между тем “Сон в летнюю ночь” идет в Гоголь-центре с 2012 года.

О том, что Воронова обвиняется по делу о хищениях в “Седьмой студии”, стало известно в августе. Согласно фабуле дела , в 2011-2014 годах Минкульт выделил Серебренникову свыше 214 миллионов рублей на реализацию проекта “Платформа”, запущенного для развития и популяризации современного искусства. Для воплощения проекта режиссер образовал автономную некоммерческую организацию “Седьмая студия”.

Однако, заявляет СКР, Серебренников дал другим фигурантам указание завысить данные о количестве и стоимости мероприятий. Также, утверждает ведомство, режиссер поручал обеспечивать заключение “Седьмой студией” с подконтрольными ему фирмами и частными предпринимателями, в том числе фирмами-однодневками, фиктивных договоров на реализацию мероприятий проекта “Платформа”. Средства, переведенные по этим договорам, якобы были обналичены и распределены Серебренниковым между фигурантами. Общая сумма хищений, которая вменена режиссеру и другим обвиняемым, составляет, по утверждению СКР, не меньше 68 миллионов рублей.

Кроме Вороновой по делу также проходят экс-генпродюсер АНО “Седьмая студия” Алексей Малобродский, экс-директор Юрий Итин, бывший главбух Нина Масляква и сам Серебренников. Малобродский находится в СИЗО. Серебренников, Итин и Масляева помещены под домашний арест.

Всем фигурантам дела предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Вину обвиняемые не признают, за исключением пошедшей на сделку со следствием Масляевой.

16 сентября стало известно, что потерпевшим по делу признано Минкультуры. Министерство планирует на стадии предварительного следствия подать гражданский иск к обвиняемым с требованием возместить причиненный ущерб, который оценивает в 68 миллионов рублей.

17 октября судья Басманного райсуда Артур Карпов приобщил к делу показания двоих свидетелей обвинения. Свидетельница Лариса Войкина рассказала, что якобы в декабре 2014 года по указанию Вороновой уничтожила финансовые документы “Седьмой студии”. Она назвала продюсера доверенным лицом Серебренникова. Также в дело вошли показания свидетеля Валерия Синельникова. Это предприниматель, которому, по версии следствия, принадлежали фирмы-однодневки, через которые выводились выделенные “Седьмой студии” бюджетные средства. Синельников якобы брал за свои услуги 10–12 процентов.