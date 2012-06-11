Четверг, 19 октября 2017

С поэта Александра Бывшева из поселка Кромы Орловской области взяли подписку о невыезде по новому делу, возбужденному по поводу его стихотворения “На независимость Украины”. Об этом Бвышев сообщает на своей ФБ-странице.

В четверг Бывшева допросили в качестве подозреваемого и показали ему заключение Орловской лаборатории судебной экспертизы Минюста. “Лингвисты в погонах”, как им и полагается по должности, естественно, обнаружили в моих стихах полный “экстремистский набор”: возбуждение ненависти и вражды, а также унижение достоинства человека, группы лиц по признаку национальности и т.д. С меня была взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Под “надлежащим поведением” работники следственного комитета имели в виду прекращение мною преступной деятельности в форме сочинения “антигосударственных стихов”, – написал Бывшев.

“В общем, накануне президентских выборов готовится показательное судилище надо мной с заранее предрешенным результатом, поскольку в сегодняшней чекистско-фашистской России оправдательные приговоры по политическим статьям абсолютно исключены, – отметил поэт. – Заместитель Кромского межрайонного следственного комитета дал мне понять, что если я не “завяжу” со стихами, то у меня могут отобрать компьютер как орудие преступления вместе со всеми электронными носителями. Так что я ко всему готов. На всякий случай запасаюсь писчей бумагой и ручками с карандашами. Надеюсь, хоть их не станут изымать при новом обыске”.

В 2014 году против Бывшева одно за другим возбудили два дела по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). Поводом к открытию первого послужила публикация поэтом стихотворения “Украинским патриотам”, поводом к открытию второго – публикация стихотворения “Украинские повстанцы”. Второе дело в начале 2015 года прекратили. Между тем по первому Бывшев 13 июля 2015-го был осужден к 300 часам обязательных работ с двухлетним запретом работать в школе. После этого поэта уволили из поселковой школы, где он преподавал немецкий язык.

30 сентября 2016 года Кромской межрайотдел СКР возбудил против Бывшева новое дело по части 1 статьи 282 УК – по факту публикации поэтом на личной ВК-странице стихотворения “На независимость Украины”. Этот текст, по словам автора, представляет собой “полемический ответ” на одноименную антиоду Иосифа Бродского (1992), выдержанную в духе великорусского шовинизма. Во “Вконтакте” свое стихотворение Бывшев поместил 22 февраля 2015-го – уже после того, как ранее в том же месяце текст опубликовал целый ряд украинских изданий.

Следствие ведет замначальника отдела СКР Дмитрий Зубов. Он же, на тот момент еще не замначальника, а старший следователь, занимался обоими предыдущими делами Бывшева.

17 января 2017-го группа силовиков под руководством старшего оперативника ЦПЭ С. Стеблецова провела у Бывшева обыск. Он был санкционирован по ходатайству Зубова судьей Кромского райсуда Еленой Гудковой, которая осенью 2014-го объявила стихотворение “Украинским патриотам” экстремистским материалом. По итогам обыска визитеры изъяли компьютер, все носители информации и записи.

В дальнейшем поэт несколько раз побывал на допросах по делу. От дачи показаний он неизменно отказывается. Меру пресечения Бывшеву не избирали. Как отмечалось, он в любом случае не может покинуть Кромы, поскольку у него на руках больные родители – 87-летний отец, перенесший инфаркт, и полуслепая мать, у которой несколько лет назад был инсульт.

В июле Бывшев сообщил, что прокуратура заинтересовалась его стихами, помещенными в комментариях к публикациям на региональном оппозиционном сайте “Орлец”. В редакцию явился оперативник ЦПЭ с официальным запросом надзорного ведомства. “Запрос касался Ваших комментариев на сайте, – предостерегла поэта редакция. – Именно тех, где Вы публикуете ваши стихи. Теперь у них есть IP, с которого Вы запиливали комменты. Будьте бдительны”.

“Начинают сбываться предостережения некоторых моих “доброжелателей” о том, что накануне президентских выборов власть постарается заткнуть мне рот, – добавил поэт. – Товарищи в погонах активно готовятся к “интронизации” бывшего носильщика чемоданов Собчака”.