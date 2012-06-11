Четверг, 19 октября 2017

Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) рекомендовал Министерству образования и науки не лишать ученой степени министра культуры Владимира Мединского. Минобрнауки в ближайшее время подготовит приказ на основании этого решения.

“Теперь, если будет время и возможность, (хотелось бы) издать избранные места из диссертации в форме монографии, возможно с комментариями для более популярного прочтения”, – сказал Мединский.

Он выразил надежду, что издание найдет своего читателя.

Мединский отметил, что у всей этой длинной истории, “напоминающей плохой сериал”, есть плюс. “Он заключается в том, что – как правило – научные работы кроме оппонентов никто не читает и вообще люди мало знают нашу историю, тем более историю XV-XVII веков, – заметил министр.

РИА “Новости”

- Можешь поздравить Россию с новым публицистом, – сказал Федор. – Впрочем, шутки в сторону, разрешился, брат, я одною статеечкой…

Он вынул из кармана тетрадку и подал ее брату. Статья называлась так: “Русская душа”; написана она была скучно… и главная мысль ее была такая: интеллигентный человек имеет право не верить в сверхъестественное, но он обязан скрывать это свое неверие, чтобы не производить соблазна и не колебать в людях веры; без веры нет идеализма, а идеализму предопределено спасти Европу…

- Но тут ты не пишешь, от чего надо спасать Европу, – сказал Лаптев.

- Это понятно само собой.

- Ничего не понятно, – сказал Лаптев…

- Хочу издать отдельною брошюрой.

- Это твое дело… Ты вот уже почти три года рассуждаешь как дьячок, говоришь всякий вздор и вот написал – ведь это холопский бред!

Антон Чехов. “Три года”