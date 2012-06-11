Четверг, 19 октября 2017

Бывший заместитель начальника главного управления по борьбе с оргпреступностью МВД Анатолий Петухов инвестировал в недвижимость американского штата Флорида более 38 миллионов долларов. Об этом сообщает российское отделение Transparency International.

Как отмечают в TI, у ГУБОПа была репутация одного из самых коррумпированных подразделений МВД. После отставки министра внутренних дел Владимира Рушайло в ГУБОПе прошли массовые увольнения генералов, в том числе Петухова. Он перешел на работу во ВНИИ МВД и занялся бизнесом. В 2002 году Петухов стал акционером ОАО “Объединенный торговый дом “Ясенево”. В TI выяснили, что в России в собственности у Петухова находится частный дом в Куркино с участком 50 соток стоимостью около 1,8-2 миллионов долларов и квартира в элитном доме на Тихвинской улице.

В 2010 году Петухов переехал в Майами. В том же году он приобрел недвижимость в одном из самых дорогих кондоминиумов класса люкс стоимостью более трех миллионов долларов. В последующие годы Петухов через принадлежащую ему компанию Asko Inc купил ряд офисных помещений, два особняка на острове Гибискус и другую недвижимость. Общая сумма его вложений в Майами превышает 38 миллионов долларов.

В 2013 году ТД “Ясенево” подал в федеральный суд Майами гражданский иск к Петухову. По версии истца, в период с 2005 по 2012 год Петухов нелегально вывел из ОАО более 16,8 миллиона долларов, которые позже были отмыты в США и использованы для приобретения недвижимости. Партнеры Петухова также обвиняли его в том, что он физически угрожал председателю правления совета директоров ТД “Ясенево” Павлу Горностаеву, чтобы тот не пытался возбудить уголовное дело против отставного генерала в России. Однако в 2014 году стороны неожиданно пришли к мирному соглашению. Исковые требования были отозваны. По просьбе сторон судья удалил из публичного доступа судебные документы в целях “предотвращения ущерба репутации сторон”.

Однако совокупная стоимость активов Петухова существенно превышает сумму, выведенную из ТД “Ясенево”. В TI не смогли установить источник происхождения денег отставного генерала.

“В материалах дела Петухова содержатся сведения, которые указывают на то, что экс-генерал не только незаконно получил статус резидента США со своей семьей, но и мог совершить преступления на территории России, – заявили в TI. – С целью проведения дополнительной проверки указанных фактов и с учетом трансграничной схемы вывода денежных средств нами подготовлены обращения в российские правоохранительные и надзорные органы: Генеральную прокуратуру РФ и Росфинмониторинг. Одновременно с этим, мы направим официальные обращения в Управление по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) и Федеральное бюро расследований”.