Понедельник, 16 октября 2017

Петербургская “фабрика троллей” потратила около 2,3 миллиона долларов на пропаганду в соцсетях среди американцев, сообщает РБК со ссылкой на внутреннюю отчетность “фабрики”.

Как утверждается, из этих денег примерно два миллиона долларов были потрачены на зарплаты сотрудникам за последние два года: по 55 тысяч рублей в месяц платили рядовым сотрудникам, ответственным за составление контента, администраторы сообществ в соцсетях получали по 80-90 тысяч рублей в месяц, зарплата руководителей отделов превышала 120 тысяч рублей. Всего в “американском” подразделении “фабрики” работали до 90 человек. Еще около 80 тысяч долларов за два года, по 200 тысяч рублей в месяц, израсходовали на покупку IT-обеспечения: прокси-серверов, IP-адресов, виртуальных sim-карт.

Также около 120 тысяч долларов, по пять тысяч долларов в месяц, за два года было потрачено на продвижение в соцсетях. Эти средства в основном шли на покупку рекламы в Фейсбуке.

По сведениям РБК, американский отдел “фабрики троллей” вел не менее 118 сообществ в Фейсбуке, Инстаграме и Твиттере. Эти сообщества охватывали около шести миллионов пользователей. Активно работать отдел начал в июне 2015 года. В августе 2017 года соцсети заблокировали большинство сообществ “фабрики”.

По словам источника, близкого к руководству “фабрики”, управляемые ею сообщества организовали более 40 офлайновых мероприятий в различных городах США. Устраивать их помогали местные активисты, при этом они не знали, с кем сотрудничали. Фотографии с каждой акции заносились в отчет “фабрики”.

“Фабрика троллей” (официальное название – фирма “Интернет-исследования”) находится в Петербурге по адресу Савушкина,55. Она принадлежит олигарху Евгению Пригожину. Этого олигарха называют личным ресторатором Владимира Путина.

7 сентября администрация Фейсбука сообщила, что при анализе публикуемой в соцсети рекламы на предмет ее возможной связи с российским вмешательством в американские выборы были обнаружены около 3 тысяч подозрительных объявлений, которые были помещены примерно с 470 подставных страниц, связанных одна с другой и предположительно управлявшихся из России. Поскольку политика Facebook не допускает использования подставных страниц, они были удалены.

В сентябре администрация Фейсбука направила спецпрокурору США по расследованию вмешательства в выборы Роберту Мюллеру данные о продаже рекламы по запросам из России. Спецпрокурор получил копии рекламных объявлений, параметры фиктивных учетных записей, владельцы которых приобретали объявления, а также критерии заказчиков по определению целевой аудитории.

22 сентября исполнительный директор Фейсбука Марк Цукерберг пообещал сделать более прозрачным размещение политической рекламы в своем сервисе.

27 сентября стало известно, что комитет Сената США по разведке пригласил топ-менеджеров Фейсбука, Твиттера и Google на открытые слушания в Конгрессе, посвященные российскому вмешательству в выборы. Заседание назначено на 1 ноября.

3 октября администрация Фейсбука заявила, что передала комитетам по разведке обеих палат Конгресса полный отчет о размещении политической рекламы из России.

Твиттер передал комитету Сената по разведке сведения о 201 аккаунте, связанном с попытками России влиять на президентские выборы.