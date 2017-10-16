Понедельник, 16 октября 2017

“Я не был у него [Владимира Мединского] оппонентом”, – заявил “Новой” Александр Борисов… Борисов затруднился ответить на вопрос, почему его фамилия указана в автореферате министра. “Понятия не имею…”… Кроме этого, Борисов признался: автореферата диссертации он не видел, а подпись под ней, предположил он, могла принадлежать и другому “Борисову”, поскольку их много… “Я не был оппонентом у Мединского и диссертацию не читал, – заявил и другой официальный оппонент Владимир Лавров… Он признал: Мединский действительно советовался с ним по поводу своей диссертации. “Да, он спросил, могу ли я быть у него оппонентом. Я ответил, что могу… но я не специалист непосредственно по этому периоду, которому посвящена диссертация, и [будет] намного лучше, если он пригласит кого-то, кто является специалистом. Да, я знаю, что моя фамилия указана в автореферате Мединского. Я думаю, что в связи с тем, что я вам сейчас сказал, иначе я не могу этого объяснить”.

“Новая газета”

Мединский – автор с парадоксальным, не бесспорным, но всегда любопытным взглядом. Мы прекрасно понимаем, что история – вещь субъективная. Главное для меня, чтобы она была пропитана любовью к Родине. Злобная критика в его адрес не состоявшихся в науке авторов, ничего кроме улыбки вызвать не может. Ни один академический научный журнал их ахинею и рассматривать бы не стал. Увы, интернет всеяден – и в нем каждый недоучка глядит в эксперты и исторические Наполеоны… Хотя, с другой стороны, если Мединский разоблачает фальсификации истории, а кто-то их защищает, возникает вопрос – кому это нужно? “Глупость или измена?”, как говорил Милюков. Я склонен думать, что все-таки глупость. Причем полнейшая.

Владимир Лавров, доктор исторических наук (2012 год)

Вышел на улицу – темно, никакого солнышка. Похоже на полное затмение… Но кто это? А это едет в своей личной машине рядом с шофером Председатель Турганов. Эй, остановите, это я, Сергей Сергеевич, ваш уважаемый… Пронюхал, старая бестия. Скользнул равнодушным взглядом и тут же отворотился. А вот навстречу, переваливаясь словно утка, величаво и плавно несет свое тело Вера Ивановна. Рад вас видеть, Вера Ивановна. Вы меня не узнаете, это я, ваш ува… просто Сергей Сергеевич, Сережа. Помните, я учился у вашего мужа? Китаист Иванько. Вы китаист? Мой муж всегда говорил, что скорее любую кастрюлю можно назвать китаистом. Да… Вот… Все покинули. Все отвернулись. Еще сегодня утром обожали, расточали улыбки, смотрели в рот… Люди, люди…

Владимир Войнович. “Иванькиада”