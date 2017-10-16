Понедельник, 16 октября 2017

“С другой стороны, говорят: “Кто такая Памфилова? Кто такой ЦИК? Вот мы сейчас выведем ребят, которым головы заморочили, надавим на власть, нас вообще сразу испугаются”. Это я испугаюсь? Человек, который прошел все горячие точки, не раз смотрел смерти в глаза? Я никогда, ни под чьим давлением не позволю нарушить закон, плох он или хорош”, – заявила Памфилова… По словам главы ЦИК, нарушать закона она не будет ни под “уличным”, ни под “административным” давлением и скорее подаст в отставку со своего поста.

РБК

- Ну что, Петь, допекла тебя бабишка – потная пипишка? – спросил незнакомец. – Ладно бы за дело грызла, старая. А то ведь со страху бесится – как бы завтра за ней не пришли. А была-то раньше неробкого десятка – замначальника политотдела армии. Не баран чихал. В девятнадцатом под Херсоном, когда белые прорвались и Буракявичюса ранило, она шестерых из маузера застрелила. Потом, когда Городовиков с бригадой подошел, она Парфенова перед строем лично расстреляла. А теперь без валерьянки не засыпает. Кому она нужна?

Владимир Сорокин. “Аварон”