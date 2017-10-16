Понедельник, 16 октября 2017

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу художника и основателя “Монстрации” Артема Лоскутова на штрафы за “иконы” Pussy Riot. Об этом “Граням” сообщил адвокат группы “Агора” Дамира Гайнутдинова.

Российские власти до конца января 2018 года должны ответить ЕСПЧ задал правительству России ряд вопросов по делу художника. В частности, учитывали ли российские суды, что свобода выражения распространяется в том числе на шокирующие идеи, а также приняли ли суды во внимание наличие политического контекста у художественного высказывания о преследовании участниц группы Pussy Riot и связи светского государства с религией.

В марте 2012 года Лоскутов разметил на рекламных стойках в некоторых районах Новосибирска несколько плакатов в защиту участниц Pussy Riot, стилизованных под иконы. Фотографии плакатов художник опубликовал также на своем сайте. На них была “изображена фигура женщины в красном плаще и фиолетовой балаклаве, руки ее подняты вверх, а на груди изображен младенец, а по бокам надпись: “СВБД ПСРТ” (Свободу Пусси Райот)”, описал их Лоскутов. На следующий день плакаты были демонтированы.

На Лоскутова были составлены три протокола по части 2 статьи 5.26 КоАП (оскорбление религиозных чувств граждан либо осквернение почитаемых ими предметов, знаков и эмблем мировоззренческой символики). По одному из эпизодов суд прекратил дело, а по двум другим Лоскутова признали виновным и оштрафовали в общей сложности на тысячу рублей.

В августе 2012 года Центральный районный суд Новосибирска отказался выдать Лоскутову “икону” Pussy Riot, которая была приобщена в качестве вещественного доказательства к материалам административного дела. Лоскутов просил суд вернуть ему одну из картин, чтобы продать ее на аукционе. “Зачем государству хранить это? Я прошу вернуть ее мне”, – сказал художник.

9 сентября того же года Центральный районный суд Новосибирска признал незаконным распространение в интернете “икон” Pussy Riot”). Прокуратура Железнодорожного района провела проверку по обращениям священнослужителей и православных верующих об оскорблении их религиозных чувств и осквернении иконы. В прокуратуре сочли, что изображение является искажением православной иконы Божией Матери “Знамение”. “Согласно выводам специалистов Сибирского управления Росохранкультуры и эксперта-богослова искажение иконы является глумлением над святыней и как следствие над православной верой в целом”, – говорилось в сообщении. Суд полностью поддержал позицию прокуратуры и признал, что публикация иконы является административным правонарушением.

26 сентября 2012 года сотрудники отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции городского управления МВД по Новосибирску задержали Лоскутова за передачу им двух футболок с надписью “СВБД ПСРТ”. В отношении него было возбуждено административное дело по части 1 статьи 14.1 КоАП (осуществление предпринимательской деятельности без госрегистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица). Однако 6 февраля 2013 года суд Железнодорожного района Новосибирска закрыл дело в связи с отсутствием состава правонарушения.

В апреле и мае 2013 года Роскомнадзор вынес два предупреждения “Граням” за публикацию фотографий с футболкой “СВБД ПСРТ”. Снимок иллюстрировал новостное сообщение об административном преследовании Лоскутова за продажу этих футболок. Роскомнадзор усмотрел в этом фото “признаки экстремизма” и разжигание религиозной розни. Второе предупреждение “Граням” вынесено за сообщение о первом, также проиллюстрированное фотографией с футболкой. Роскомнадзор разъяснил, что меры в отношении “Граней” приняты для “поддержания моральных устоев общества”.Два предупреждения могут служить основанием для закрытия СМИ.

В сентябре 2013 года Таганский районный суд Москвы отклонил иск редакции “Граней” об отмене предупреждений за “икону Pussy Riot”. Судья Юлия Смолина отказалась признать действия Роскомнадзора необоснованными.