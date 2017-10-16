Понедельник, 16 октября 2017

В отношении жителя Краснодара Максима Дроздова открыто дело о возбуждении ненависти к социальной группе “атеисты”. Об этом сообщает адвокат Алексей Аванесян.

“Как можно умудриться, тролля в ВК сложившуюся ситуацию с массовым оскорблением чувств так называемых верующих, негативно оценить социальную группу “атеисты” обычным стихотворением и призвать к враждебным действиям строчкой: “Людей нет хуже мерзких атеистов, мы все же инквизицию вернем!”, – пишет адвокат. – Я это к тому, что впервые в РФ возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282 УК в отношении поэта, якобы негативно оценившего социальную группу “атеисты”.

Дроздов опубликовал стихотворение про “мифическую деревню, где возмущенная общественность сжигает учительницу, отрицающую Бога”. “Зацвели в лесу пролески, вдалеке щебечет птичка. На костре со слабым треском догорает еретичка”, – цитирует адвокат строки из нее.

В сентябре Дроздова в рамках доследственной проверки дважды опрашивали в следователь краснодарского управления СКР. “Заявитель посчитал, что, оскорбляя социальную группу “еретички”, оскорбляются и атеисты тож”, – отметил Аванесян.

В России неоднократно открывались дела о возбуждении ненависти и вражды по отношению к представителям различных религий. Так, в июле в отношении жителя Петербурга Леонарда Конвишера открыли уголовное дело за репост во “ВКонтакте” “антихристианских картинок”.

27 июля в суд было передано дело о возбуждении ненависти к христианам в отношении администратора ВК-сообщества “Яблоки Идунн” 41-летней жительницы Барнаула Натальи Телегиной. Оно было открыто по доносу неоязычника из Петербурга, главы “Общины Асатру” Евгения Салтыкова, известного под псевдонимом Сигвальд Годи. Телегиной вменили публикацию в “Яблоках Идунн” картинки с викингом, занесшим боевой молот над горящим христианским храмом. Как отмечалось, это было первое дело об оскорблении чувств христиан, возбужденное по доносу одного язычника на другого. Позже стало известно, что СКР помимо уже известной картинки с викингом также обвинил Салтыкову в публикации неких изображений с текстами, возбуждающих ненависть и вражду к религии и “лицам, относящимся к уроженцам Кавказа”.

В июне екатеринбургского видеоблогера Руслана Соколовского, автора ролика “Ловим покемонов в церкви”, приговорили к трем с половиной годам условного сроказа оскорбление чувств верующих и возбуждение ненависти к христианству и исламу. 7 июля Свердловский областной суд снизил срок его условного наказания до двух лет и трех месяцев.