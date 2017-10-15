Воскресенье, 15 октября 2017

Мировая судья судебного участка 383 Мещанского района Москвы Юлия Данильчик оштрафовала Telegram Messenger LLP (Лондон) на 800 тысяч рублей, сообщает Интерфакс. Причиной стал отказ компании исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей.

Судья Данильчик признала Telegram виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2.1 статьи 13.31 КоАП (неисполнение организатором распространения информации обязанности предоставлять информацию, необходимую для декодирования электронных сообщений). Судебное заседание прошло в отсутствие представителей Telegram. В постановлении суда ответчику также разъясняется ответственность за неисполнение судебного решения и возможность его обжалования в Мещанском суде Москвы.

Согласно оглашенным в суде материалам административного дела, 12 июля этого года ФСБ направила запрос в лондонский офис Telegram о необходимости предоставления в срок до 16 июля информации по шести телефонным номерам. Ответа от Telegram не последовало. 31 августа ФСБ уведомила руководство мессенджера о намерении составить протокол об административном правонарушении за неисполнение федерального закона о хранении, исполнении и передачи информации, что и было сделано 14 сентября.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что требования спецслужбы предоставить доступ к переписке пользователей не только нереализуемы технически, но и противоречат 23 статье Конституции – “Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений”. “Стремление ФСБ получить доступ к личной переписке является попыткой расширить свое влияние за счет конституционного права граждан. Сегодняшнее решение Мещанского суда может быть обжаловано до тех пор, пока иск ФСБ не будет рассмотрен судьей, знакомым с основным законом России – ее Конституцией”, – написал Дуров.

Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что несмотря на решение суда речи о блокировке Telegram ресурса не идет. “Собственно, никто об этом речи и не вел, – сказал Песков. – Есть судебное решение, которое я не могу комментировать, но в данном случае каких-то разговоров о блокировке сейчас не ведется”.

27 сентября Дуров опубликовал документы, полученные от ФСБ. На следующий день он заявил , что компания продолжит следовать своей политике, защищая анонимность пользователей и свободу обмена информацией. “Telegram будет стоять на защите свободы и анонимности. Какие-либо ограничения, принятые странами, ничего не изменят, – написал Дуров. – Мы продолжим предоставлять нашим пользователям возможность анонимно обмениваться сообщениями и будем работать на территории тех стран, которые уважают свободу”.

28 сентября министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров заявил, что мессенджер Telegram может быть заблокирован в России, если компания не будет исполнять законодательство. “В конечном итоге блокировка Telegram, конечно, возможна. Те компании, которые не будут сотрудничать, они, с точки зрения исполнения закона, подпадут под блокировку”, – сказал Никифоров.