Воскресенье, 15 октября 2017

В рамках ежегодного заседания международного дискуссионного клуба “Валдай” 16 октября станет известно имя победителя, который получит премию за значительный вклад в понимание и объяснение изменений и тенденций, происходящих в мировой политике. Об этом в беседе с RT рассказал директор по исследованиям клуба “Валдай” Федор Лукьянов… Международный дискуссионный клуб “Валдай” был создан в 2004 году. Его целями являются содействие диалогу российской и международной интеллектуальной элиты, а также объективный научный анализ политических, экономических и социальных событий в России и мире. В работе клуба за прошедшие годы приняли участие более 1000 представителей международного научного сообщества из 63 стран мира. В 2017 году заседание “Валдая” пройдет в Сочи с 16 по 19 октября, в его рамках состоится первая церемония награждения премией клуба, учрежденной в 2016 году.

RT

Кто не бывал в Валдаях, кто не знает валдайских баранок и валдайских разрумяненных девок? Всякого проезжающего наглые валдайские и стыд сотрясшие девки останавливают и стараются возжигать в путешественнике любострастие, воспользоваться его щедростью на счет своего целомудрия. Сравнивая нравы жителей сея в города произведенныя деревни со нравами других российских городов, подумаешь, что она есть наидревнейшая и что развратные нравы суть единые токмо остатки ее древнего построения. Но как немного более ста лет, как она населена, то можно судить, сколь развратны были и первые его жители… Нравы валдайские переселилися и в близлежащий почтовый стан, Зимногорье. Тут для путешественника такая же бывает встреча, как и в Валдаях. Прежде всего представятся взорам разрумяненные девки с баранками. Но как молодые мои лета уже прошли, то я поспешно расстался с мазаными валдайскими и зимногорскими сиренами.

Александр Радищев. “Путешествие из Петербурга в Москву”