Воскресенье, 15 октября 2017

Самолеты ВВС Израиля уничтожили батарею ПВО сирийской армии к востоку от Дамаска. Об этом заявили в командовании Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает Haaretz.

Всего было сброшено четыре бомбы, батарея полностью уничтожена. На вооружении батареи стояли зенитно-ракетные комплексы С-200 российского производства (SA-5 по классификации НАТО).

Удар стал ответом на ракетный обстрел этой батареей израильских самолетов, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ. Они проводили обычный разведывательный полет над территорией Ливана, во время которого сирийская батарея запустила по ним зенитную ракету. Ни один из самолетов не пострадал.

“Сирийский режим несет ответственность за любые обстрелы со своей территории. Мы рассматриваем этот инцидент как явную провокацию и не допустим подобного. Если в ответ на какую-либо военную активность будет вестись зенитный огонь, мы ответим так же, как и сейчас”, – заявил представитель ЦАХАЛ. ​​

Израильские военные уточнили, что “в режиме реального времени” проинформировали российское командование об ударе по батарее правительственных сил Сирии.

Между тем в понедельник начинается официальный визит в Израиль министра обороны России Сергей Шойгу, первый с его вступления в должность. Согласно опубликованной информации, Шойгу встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и министром обороны Авигдором Либерманом.

В сирийском конфликте Израиль держит строгий нейтралитет, но оставляет за собой право на оборону. В сентябре прошлого года самолет ВВС Израиля нанес удар по позициям сирийской артиллерии. Это было сделано в ответ на артобстрел израильских военных на Голанских высотах. В Сирии утверждали, что израильский самолет сбит. В ЦАХАЛ это отрицали и сообщили, что все самолеты вернулись на базы.

27 апреля под Дамаском Израиль нанес авиаудар по складу террористической организации “Хезболла”. “Инцидент в Сирии вписывается в израильский курс на предотвращение контрабанды иранского оружия “Хезболле” через Сирию”, – пояснил израильский министр разведки Исраэль Кац. Он добавил, что Израиль будет и в дальнейшем реагировать таким образом на сообщения разведки о поставках оружия для “Хезболлы”. Боевики “Хезболлы” воюют в Сирии на стороне Башара Асада.

24 июня в районе Голанских высот самолеты ЦАХАЛ в ответ на обстрел израильской территории атаковали позиции сирийских правительственных сил. Сирийские минометные снаряды упали незастроенной местности и в результате обстрела никто не пострадал. Израильские военные признали обстрел с территории соседнего государства случайным перелетом снарядов, но сочли инцидент неприемлемым.

“В ответ на более чем десять снарядов, выпущенных из Сирии и упавших ранее сегодня на территории Израиля, израильские ВВС атаковали позиции, откуда велся огонь. Помимо этого, были атакованы два танка, принадлежащих сирийскому режиму, – говорилось в сообщении пресс-службы израильской армии. – ЦАХАЛ не потерпит попыток нанести удар по суверенитету нашей страны и по безопасности ее жителей. ЦАХАЛ возлагает на сирийский режим ответственность за происходящее на его территории”. По сообщениям сирийских СМИ, в результате израильского удара убиты двое сирийских военнослужащих.