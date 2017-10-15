Воскресенье, 15 октября 2017

Подвергшийся преследованиям в Чечне Максим Лапунов подал заявление в СКР с требованием провести расследование по факту пыток представителей ЛГБТ в республике. Об этом сам Лапунов сообщил на пресс-конференции в “Новой газете”.

Лапунов жил в Чечне два года и занимался малым предпринимательством – продажей воздушных шаров. 16 марта его задержали чеченские силовики и держали почти две недели в одном из подвалов, предположительно, управления Уголовного розыска МВД по Чечне. Лапунова пытали и требовали назвать имена знакомых ему геев. По словам Лапунова, его били за то, что он “русский, приехал в Чечню и “портил” чеченцев”.

Впоследствии Лапунова освободили. Он связывает это с тем, что было много свидетелей задержания, а родственники из Пермского края, откуда он родом, объявили его в розыск.

В начале мая Лапунов позвонил на горячую линию Российской ЛГБТ-сети. Общественное расследование по факту его задержания в Чечне в течение трех месяцев проводил Комитет по предотвращению пыток (КППП). 29 августа Лапунова представили уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой. На встрече омбудсмен ознакомилась с заявлением на имя председателя СКР Александра Бастрыкина, которое сам Лапунов и правозащитники попросили передать ему лично в руки. 22 сентября Москалькова передала заявление в Следственный комитет.

Никаких следственных действий по завлению Лапунова СКР за четыре недели так и не провел, заявил на пресс-конференции глава КППП Игорь Каляпин. Представитель Human Rights Watch Татьяна Локшина добавила, что информация о деле Лапунова обнародована с целью стимулировать расследование.

Руководитель Российской ЛГБТ-сети Игорь Кочетков сообщил, что с апреля на горячую линию организации позвонили 79 человек. 27 из них, по их словам, похитили и пытали. Почти половина позвонивших – родственники и друзья задержанных, на которых оказывали давление силовые органы. По информации Кочеткова, 15 человек, которых подозревали в принадлежности к гей-сообществу, исчезли после выдачи родственникам.

Первые публикации о преследованиях и убийствах гомосексуалов в Чечне появились в СМИ в начале апреля. Они вызвали заметный международный резонанс. В защиту геев на личных встречах с Владимиром Путиным выступали канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Между тем Кадыров упорно отрицает как факты пыток и убийств гомосексуалов, так и само наличие представителей ЛГБТ в регионе. Со своей стороны, СКР также заявлял, что не нашел доказательств преследования гомосексуалов в Чечне.

По данным совместного доклада Российской ЛГБТ-сети и журналистки Елены Милашиной, всего в Чечне было три волны похищений гомосексуалов. Первая прошла в декабре 2016 – феврале 2017 года, вторая – с марта по май, до начала рамадана, третья продолжалась со дня окончания рамадана в июне по крайней мере до конца июля, когда появился доклад.

В конце июля стало известно, что гомосексуалы и бисексуалы в Чечне страдают не только от кадыровцев, но и от собственных родственников. Как сообщалось, представители ЛГБТ-сообщества подвергались пыткам со стороны членов своих семей, а несколько десятков человек были убиты своими родственниками. Отмечалось, что расправы были спровоцированы высокопоставленными чеченскими чиновниками. Они гарантировали родственникам, что те не понесут ответственности, если “решат смыть позор с семьи кровью”.

В начале августа СМИ передали, что несколько чеченских гомосексуалов объявлены кадыровцами в розыск как сторонники “Исламского государства”. Как пояснялось, это делается, чтобы лишить геев и лесбиянок возможности эмигрировать из России. Также сообщалось, что кадыровцы являются домой к родителям геев и требуют написать заявления о том, что их дети уехали на войну в Сирию.