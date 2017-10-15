Воскресенье, 15 октября 2017

Совет по правам человека передал в администрацию президента проект концепции административной и уголовной амнистии по случаю столетия русской революции. Об этом заявил председатель СПЧ Михаил Федотов, сообщает Интерфакс.

“Мы передали в администрацию наши предложения по концепции амнистии к столетию русской революции. Речь идет не об Октябрьской революции, а именно о революции 1917 года, которая началась в феврале 1917 года и закончилась в начале 1918 года разгоном Учредительного собрания”, – сказал Федотов.

По словам главы СПЧ, амнистия предлагается не только уголовная, но и административная. “Административная амнистия – это отмена штрафов, еще не уплаченных”, – пояснил Федотов. Он отметил, что это может касаться нарушений правил дорожного движения и миграционных правил.

Уголовная амнистия предлагается “в традиционном виде”, отметил глава СПЧ. Под нее могут подпасть женщины, имеющие детей, женщины старше 55 лет, и мужчины старше 60 лет, а также ветераны войн и другие льготные категории.

В августе координатор Левого фронта Сергей Удальцов предложил провести широкую амнистию к столетию большевистской революции. “Мое предложение – освобождать всех, кто осужден за совершение преступлений, не относящихся к категории особо тяжких, и кому на момент объявления амнистии остается отбывать менее одного года лишения свободы, – писал Удальцов. – Считаю, что общественности надо добиваться реализации этих инициатив, в том числе путем проведения массовых мероприятий, круглых столов, конференций, сбора подписей и т.д.”. 13 сентября у здания Госдумы координатора Левого фронта и его соратника Алексея Воронцова задержали при проведении пикета с требованием проведения амнистии. Обоих доставили в отдел полиции, но вскоре отпустили. “Никаких протоколов не составлялось – сотрудники полиции фактически признала, что произошло недоразумение”, – написал Удальцов.

Предыдущая амнистия была объявлена 24 апреля 2015 года к 70-летию победы над Германией. Как заявил глава комитета Госдумы по законодательству единорос Павел Крашенинников, амнистия должна была затронуть 350 тысяч – 400 тысяч человек.Депутат Дмитрий Гудков предложил распространить эту меру также на лиц, осужденных по статье 212 УК (массовые беспорядки). Однако в ходе обсуждения эта поправка была отклонена. Таким образом, болотные узники по амнистии выйти не смоглит.