Воскресенье, 15 октября 2017

Российский художник-акционист Петр Павленский задержан в Париже после ночной акции с поджогом здания филиала Банка Франции. Об этом сообщает французская феминистка, участница акций группы Femen Сара Константэн.

Около 4:10 (5:10 мск) в понедельник Павленский облил бензином у поджег два окна у входа в здание. Он назвал назвал свою акцию Eclairage (освещение, подсветка, точка зрения – фр.), сообщает Le Monde. “Поджечь Банк Франции – значит пролить свет на правду, которую власти заставили нас забыть, – говорится в заявлении художника. – Бастилия была разрушена восставшим народом; народ разрушил ее как символ деспотии и власти. На этом месте построен новый очаг рабства – банк, который предал революционеров и спонсировал преступный Версаль. Банк Франции занял место Бастилии, банкиры заняли место монархов. Великая Французская революция превратила Францию в символ свободы для всего мира. В 1917 году благодаря этому символу Россия устремилась к свободе. Но сто лет спустя повсюду снова царит тирания. Возрождение революционной Франции зажжет мировой пожар революций. В этом огне начнется освобождение России”.

В ночь на 9 ноября 2015 года Павленский облил бензином входную дверь подъезда № 1 здания ФСБ России и поджег ее. “Горящая дверь Лубянки – это перчатка, которую бросает общество в лицо террористической угрозе… Но терроризм может существовать лишь за счет животного инстинкта страха. Пойти против этого инстинкта человека заставляет безусловный защитный рефлекс”, – говорилось в манифесте акции “Угроза”.

Художник, вставший перед горящей дверью, был почти сразу же задержан. На другой день его арестовали.

8 июня Мещанский районный суд Москвы признал Павленского виновным в “повреждении объекта культурного наследия” и приговорил к штрафу в 500 тысяч рублей (

ВИДЕО). Художника освободили в зале суда. Также Павленский должен будет выплатить войсковой части № 55002 как потерпевшей стороне 481 461 рубль 83 копейки по гражданскому иску. Павленский заявил, что оплачивать штраф не будет. “Преступления не было – оплачивать нечего, – заявил художник. Суд Мещанский, и приговор мещанский”.

В январе сообщил, что эмигрировал из России вместе с соратницей Оксаной Шалыгиной и двумя дочерьми после попытки его “политической ликвидации с помощью операции силовых структур”. Под “провокацией спецслужб” художник имел в виду обвинение его и Шалыгиной в сексуальном насилии со стороны актрисы Анастасии Слониной.

4 мая стало известно, что Павленский получил политическое убежище во Франции.