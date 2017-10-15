Воскресенье, 15 октября 2017

Сегодня мы нуждаемся не столько в построении, не столько в проектировании, сколько в реставрации будущего… Мы должны вернуть себе то будущее, которое было утрачено, если не сказать – украдено, из‑за нашего самоотчуждения… Первое великое самоотчуждение – это двойной удар церковных реформ, приведших к расколу старообрядчества, и петровских культурных реформ. Мы фактически собственными руками разгромили свою национальную церковную, а затем и культурно-цивилизационную традицию, заменив ее иноземными заимствованиями… Итак, сегодня Россия как никогда близка к независимости от тех принципов чужебесия, которые трижды толкнули ее к великому самоотчуждению. А значит, мы можем надеяться на то, что чаемая нами реставрация будущего, приведение нашей жизни к стандарту самобытного, зажиточного, наполненного духовно бытия наконец осуществится… Россия еще долгие десятилетия, если не столетия, будет оставаться недонаселенной страной, испытывающей значительный дефицит трудовых ресурсов. При этом, будучи недонаселенной, Россия также остается недоосвоенной… своевременно начать проводить политику ограничения трудовой миграции, превратить Россию в миграционно закрытую страну, которая при этом активно проводит политику реиндустриализации и освоения своего северо-востока… Идут интенсивные поиски в области русской кухни. По крайней мере сформулирован впервые со славянофильской эпохи отчетливый запрос на возвращение к национальному стилю в одежде… В геополитическом отношении будущая Россия видится нам обернувшейся к Арктическому океану…

Егор Холмогоров, публицист. “Реставрация будущего”

“На нас, как ядовитый чад,

Европа насылает ересь.

И на Руси не станет через

Сто лет следа от наших чад.

Не будет девы с коромыслом,

Не будет молодца с сохой.

Восторжествует дух сухой,

Несовместимый с русским смыслом.

И эта духа сухота

Убьет все промыслы, ремесла;

Во всей России не найдется

Ни колеса, ни хомута.

Дабы России не остаться

Без колеса и хомута,

Необходимо наше царство

В глухие увести места –

В Сибирь, на Север, на Восток,

Оставив за Москвой заслоны,

Как некогда увел пророк

Народ в предел незаселенный”.

“Необходимы также меры

Для возвращенья старой веры.

В никонианстве есть порок,

И суть его – замах вселенский.

Руси сибирской, деревенской

Пойти сие не может впрок”.

В провинции любых времен

Есть свой уездный Сен-Симон.

Кузьмин был этого закала.

И потому он излагал

С таким упорством идеал

Российского провинциала.

Давид Самойлов. “Струфиан. (Недостоверная повесть)”